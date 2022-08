V Banskej Bystrici budú počas osláv výročia SNP dopravné obmedzenia

Banská Bystrica 26. augusta (TASR) – Celoštátne oslavy 78. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici, ktoré sa uskutočnia 29. augusta v areáli Múzea SNP, prinesú do vybraných ulíc mesta dopravné obmedzenia a čiastočnú zmenu značenia.



Ako informovalo Múzeum SNP, 28. augusta v čase od 22.00 do 15.00 h 29. augusta umiestnia na uliciach Kapitulská a Cikkerova dopravné značenie "zákaz zastavenia". V deň osláv od 6.00 do 15.00 h budú uzavreté ulice Kapitulská, Švantnerova, Cikkerova a Kuzmányho. Treba sa riadiť pokynmi mestskej a štátnej polície.



Na dopoludňajšiu časť celonárodných osláv sa verejnosť nedostane. Je určená pre pozvaných hostí, priamych účastníkov Povstania, predstaviteľov diplomatického zboru a členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.



"Zdôrazňujeme, že Múzeum SNP patrí pod rezort obrany a platia preň zvýšené bezpečnostné opatrenia, a to najmä v súvislosti so zmenou bezpečnostného prostredia v dôsledku vojny na Ukrajine," uvádza múzeum.



Vstup do areálu Pamätníka SNP je pre širokú verejnosť možný až po 13.30 h. Čaká na nich kultúrny program a rôzne sprievodné aktivity.