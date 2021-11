B. Bystrica počas zimy rozširuje kapacity pre nocľah bezdomovcov

Banská Bystrica 16. novembra (TASR) – Mesto Banská Bystrica je pripravené pomôcť ľuďom bez domova aj počas tejto zimy a zvyšuje kapacity. Tí, ktorí chcú prijať pomoc, môžu v meste pod Urpínom využívať nocľaháreň Večierka aj 'ohrevňu'. TASR o tom informovala Zdenka Marhefková, hovorkyňa banskobystrického primátora.



Podľa nej samospráva v spolupráci so Slovenským Červeným krížom (SČK), územným spolkom Banská Bystrica, už viac ako 30 rokov venuje pozornosť ľuďom bez domova. V prípade, že by boli kapacity zariadení počas nadchádzajúcej zimy naplnené, mesto poskytne záujemcom nocľah v útulku Prístav.



„Zvýšili sme kapacity, kde v prípade potreby môžu ľudia bez domova počas chladných nocí prenocovať. Zároveň pracujeme na projekte vybudovania nízkoprahovej nocľahárne a centra. Oddelenie územného plánovania a architekta mesta je aktuálne v štádiu vytypovania vhodných lokalít, kde by mohli zariadenia vzniknúť. Dôležitá bude komunikácia s miestnymi obyvateľmi. Isté však je, že ak títo ľudia chcú a potrebujú našu pomoc, najmä v zimných mesiacoch, keď čelia podchladeniu s fatálnymi následkami, pomôžeme im,“ zdôraznil primátor Ján Nosko.



V Banskej Bystrici poskytujú ľuďom v núdzi pomoc okrem samosprávy a SČK aj iné subjekty. Zariadenia krízovej intervencie na území mesta, v ktorých je nulová tolerancia na požívanie alkoholických a iných omamných látok, využíva približne 300 bezdomovcov.



„Nízkoprahová nocľaháreň dáva možnosť prenocovať, vykonať hygienu, vymeniť si šatstvo. V prípade, že je osoba v zanedbanom stave, dobrovoľníci a vyškolený personál jej vie pomôcť, sprostredkuje i lekársku starostlivosť,“ uviedol Karol Langstein, vedúci oddelenia sociálnej a krízovej intervencie magistrátu.



Mesto komunikuje s partnermi z bratislavskej neziskovej organizácie Depaul Slovensko, ktorá má s tým skúsenosti.



„Nízkoprahová služba je priamo napojená na sociálneho pracovníka, ktorý vie pomôcť vybaviť chýbajúce doklady či starobný dôchodok. Zvyšuje pravdepodobnosť, že sa človek z ulice opäť začlení do bežného života a znižuje riziko zhoršovania jeho zdravotného stavu,“ doplnil Vladimír Jurík z organizácie Depaul Slovensko.