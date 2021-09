Počas európskeho týždňa si v Banskej Bystrivi zašportujú aj školáci

Banská Bystrica 21. septembra (TASR) – Banská Bystrica sa každoročne zapája do iniciatívy Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity obyvateľov a urobí tak aj v tomto roku. Siedmy ročník Európskeho týždňa športu sa pod Urpínom začína 23. septembra a potrvá do 30. septembra. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



Škôlkári z materských škôl sa budú venovať športovým aktivitám v rámci podujatia Škôlkár v pohybe. Žiaci základných škôl si zašportujú individuálne po jednotlivých triedach počas hodín telesnej výchovy alebo spoločne v školskom klube. Chýbať nebudú akcie ako Šarkaniáda, Skáčeme pre zdravie, Deň bez áut, loptové hry, atletika či strečingové cvičenia.



„Do týždňa športu sa zapoja aj učitelia, pre ktorých sme pripravili Športový deň pre pedagógov. Víkend bude patriť turistike a hviezdam. V sobotu za priaznivého počasia je možné absolvovať turistický výstup z Hviezdoslavovej ulice na Uhlisku na Vartovku, kde sú v rámci Dňa hviezd pripravené súťaže pre najmenších a voľný vstup pre registrovaných účastníkov do hvezdárne. Priaznivci športu a zdravého životného štýlu majú možnosť zúčastniť sa na prednáške Výživa pre energiu a výkon, ktorá sa uskutoční pre registrovaných účastníkov online,“ priblížila Monika Molnárová z oddelenia športu banskobystrického magistrátu.



Stredoškoláci sa zapoja prostredníctvom aktivít organizovaných Banskobystrickým samosprávnym krajom do branno-športovej netradičnej súťaže Na dno študentských síl alebo do Župnej kalokagatie 2021 či krajského kola v orientačnom behu zmiešaných družstiev. Európsky týždeň športu zakončí Žiacka chodecká liga, kde si súťažiaci zmerajú sily v atletickej chôdzi.