Počasie v Banskej Bystrici bežkárom nepraje

Banská Bystrica 23. februára (TASR) - Aktuálne počasie s pomerne vysokými teplotami na toto ročné obdobie, ale ani jeho predpoveď na najbližšie dni neprajú milovníkom zimného športu. Snehové podmienky na horách v okolí Banskej Bystrice sú pre bežkárov nepriaznivé. Mestská organizácia Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES), ktorá sa stará o údržbu tratí, sa preto rozhodla, že tento víkend ich už upravovať nebude. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti.



"Vo štvrtok (22. 2.) večer padlo rozhodnutie stiahnuť ratrak do garáže, kým ešte mohol ako-tak prejsť po snehu. Posledných pár dní totiž nocoval na vrchu králickej zjazdovky, aby sa ľahšie dostal na posledné upravované trate. Po daždi, ktorý na spodku králickej zvážnice roztopí aj posledné zvyšky snehu, by ratrak musel prejsť asi kilometer po skalách a blate, aby sa dostal za snehom. To už siliť nebudeme," reagovali ZAaRES.



Pripúšťajú však, že ak by sa v marci zima ešte vrátila a napadlo aspoň 40 centimetrov snehu, určite vyrazia na trate.