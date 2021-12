Podchod na Kapitulskej ulici v Banskej Bystrici je otvorený

Banská Bystrica 6. decembra (TASR) – Podchod na Kapitulskej ulici v Banskej Bystrici od dnešného dňa opäť slúži ľuďom. Hoci doteraz nebol ustálený jednoznačný názor na vlastníctvo podchodu, v záujme mesta pod Urpínom bolo zabezpečiť obyvateľom nielen bezpečný prechod, ale i estetickejší vzhľad. Samospráva preto využila čas, keď bol podchod uzavretý pre práce na protipovodňových opatreniach, aby ho aspoň čiastočne upravila. TASR o tom v pondelok informovala Dominika Adamovičová, hovorkyňa banskobystrického primátora.



Obyvateľom je podchod sprístupnený v schodiskovej časti od rieky Hron. Jeho úplné otvorenie aj so zastávkou - Štefánikovo nábrežie - má byť v piatok (10. 12.).



"Podchod pod cestou I/66 v smere od Kapitulskej na Ulicu 9. mája, ako aj prislúchajúcich chodníkov, bol pre peších z bezpečnostných dôvodov uzatvorený Slovenským vodohospodárskym podnikom v júli, a to z dôvodu prác súvisiacich s protipovodňovými opatreniami. Musel sa demontovať jeden zo štyroch prístreškov pri vstupe do poschodia, vykonať stavebné práce na protipovodňovom múre a následne osadiť naspäť nový prístrešok nad schodisko zo strany od Hrona," reagoval magistrát.



"Práve tento čas uzávery využila Slovenská správa ciest (SSC), ako vlastník nosnej časti podchodu, na mostovú obhliadku na účel zistenia príčin zatekania. Preto museli byť odstránené i stropné podhľady, v ktorých boli umiestnené osvetlenie a vzduchotechnika," priblížila Adamovičová s tým, že po dohode s mestom SSC zrealizuje na budúci rok diagnostiku celého objektu.



"Som rád, že sa vodohospodárom podarilo, aj keď s meškaním, práce ukončiť a po dlhej dobe spriechodniť podchod na Kapitulskej ulici. Ako mesto sme urobili aspoň nevyhnutné opatrenia. Cieľom do budúcna je vysporiadať si so SSC vlastnícke práva k podchodu, aby sme nemuseli realizovať len provizórne opravy, ale mohli do neho investovať," reagoval primátor Ján Nosko.



Mesto plánuje podpísať zmluvu o úprave vlastníckych práv, v rámci ktorej by samospráva na seba prevzala vlastníctvo prístreškov a interiéru podchodu s cieľom rekonštrukcie.