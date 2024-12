B. Bystrica podpísala zmluvu s projektantom nového mosta v Kremničke

Banská Bystrica 20. decembra (TASR) - Mesto Banská Bystrica už vysúťažilo projektanta na nový most ponad rýchlostnú cestu R1 v mestskej časti Kremnička a primátor Ján Nosko s ním v piatok podpísal zmluvu. Starý most zbúrali v závere septembra z dôvodu jeho havarijného stavu a akútnej poruchy. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Hoci samospráva Kremničiansky most neeviduje vo svojom majetku a ani účtovníctve, vyvíja kroky na vybudovanie novej dôležitej spojnice medzi mestskou časťou Radvaň-Kráľová, rýchlostnou cestou a komunikáciou I/69 medzi Banskou Bystricou a Zvolenom. Projekt nového mosta vypracuje spoločnosť ISPO, inžinierske stavby so sídlom v Prešove. Zo siedmich spoločností predložila najnižšiu cenovú ponuku. Vysúťažená suma je v objeme 128.670 eur s DPH.



"Dnes som podpísal zmluvu s vysúťaženým projektantom, ktorý spracuje projektovú dokumentáciu nového mosta v tejto časti mesta. Napriek tomu, že vlastnícke vzťahy k zbúranému mostu doteraz nie sú jasné, nemôžeme čakať a rozbehli sme všetky potrebné procesy s cieľom vybudovať nový most pri vstupe do Banskej Bystrice. Spracovanie projektovej dokumentácia bude financované z mestského rozpočtu. Zároveň naďalej rokujeme s ministerstvom dopravy s cieľom hľadať finančné krytie nielen na projekt, ale i na výstavbu nového mosta," vysvetlil Nosko.



Podľa vedúceho odboru rozvojových aktivít mesta Martina Lakandu v prvom kroku budú vypracované tri varianty technického návrhu, ktoré predložia formou vizualizácií.



"Po posúdení z pohľadu náročnosti technického riešenia, technológie výstavby, doby výstavby a nákladov, bude v ďalšom kroku rozpracovaný jeden technický návrh. Na jeseň 2025 predpokladáme podanie žiadosti o stavebné povolenie," doplnil Lakanda.



Mesto dlhodobo pracuje na monitoringu mostov, ktorý poskytuje prehľad o ich aktuálnom stavebno-technickom stave. Z celkového počtu 82 mostných objektov a lávok je zhruba polovica vo vlastníctve a správe samosprávy, pri niektorých vlastník identifikovaný nebol. Z tohto počtu je v havarijnom stave približne 11 percent mostov a lávok. Na viacerých z nich mesto už v minulosti prijalo potrebné opatrenia - obmedzenie alebo vylúčenie dopravy.