Banská Bystrica pokračuje v modernizácii školských zariadení

Banská Bystrica 12. septembra (TASR) – V novom školskom roku bolo do materských škôl (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta prijatých 2246 detí. Do mestských základných škôl (ZŠ) nastúpilo 6091 slovenských žiakov a 102 ukrajinských. TASR o tom informovala Dominika Adamovičová, hovorkyňa banskobystrického primátora.



Ako uviedla, so začiatkom nového školského roka mesto pokračuje v stavebných prácach na školských zariadeniach a zároveň realizuje rekonštrukciu a modernizáciu odborných učební a školských knižníc.



"Jednou z MŠ je Šalgotarjánska na Fončorde, kde sa už práce v exteriéri blížia do finále. Zhotoviteľ začal súbežne s druhou etapou, ktorej cieľom je zväčšiť a zmodernizovať existujúce priestory. V apríli spustila samospráva aj modernizáciu odborných učební a školských knižníc vo všetkých svojich 11 ZŠ. V tejto chvíli sú ukončené všetky stavebné práce. Išlo o výmenu podlahovej krytiny, radiátorov, svietidiel, umývadiel, nových malieb či zhotovenie sadrokartónových podhľadov," konštatovala Adamovičová.



S obnovou škôlky Šalgotarjánska začala samospráva na jar aj s pomocou rôznych grantov a eurofondov. Stavebné práce sa zameriavali na zateplenie fasády, strechy, výmenu svietidiel, vykurovanie, vzduchotechniku, meranie regulácie alebo osadenie nového bleskozvodu. Už predtým sa začalo pracovať na zväčšovaní tried, rozširovaní kapacít a zlepšení priestorových podmienok. Cena komplexnej rekonštrukcie je zhruba jeden milión eur.



Celková investícia projektu zameraného na budovanie a zlepšenie odborných učební ZŠ sa pohybuje okolo 1,7 milióna eur, pričom výška nenávratného finančného príspevku bude viac ako 1,6 milióna eur.



"Vďaka eurofondom, rôznym grantom, ale i financiám z mestského rozpočtu realizujeme projekty v prospech krajších a moderných škôlok a škôl. Nie sú to len veľké opravy, ale často i menšie, ako odstraňovanie havarijných stavov, obnova kanalizácie či nákup potrebného nábytku a spotrebičov. Hoci máme pred sebou náročné obdobie súvisiace so zvyšovaním cien energií či potravín, budeme robiť všetko preto, aby sme školské zariadenia modernizovali," zdôraznil primátor Ján Nosko.