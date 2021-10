B. Bystrica naďalej diskutuje s občanmi, témou sú zelené sídliská

Banská Bystrica 19. októbra (TASR) – Po prvom kole diskusií k revitalizácii vnútroblokov v siedmich častiach mesta Banská Bystrica pokračuje samospráva ďalšími verejnými stretnutiami s obyvateľmi. Druhé kolo k projektom zelených sídlisk, respektíve zelených oáz, sa začína 21. októbra a potrvá do 2. novembra. Vzhľadom na epidemickú situáciu a obmedzené kapacity budú všetky plánované stretnutia organizované v režime OTP. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



„Na základe všetkých zosumarizovaných podnetov od občanov na nich zamestnanci oddelenia územného plánovania a architekta mesta magistrátu predstavia návrh programu v grafickom prevedení. Ľudia si tak budú môcť za účasti odborníkov finálne odsúhlasiť, čo by malo v budúcnosti v okolí ich domovov pribudnúť, aby sa im žilo lepšie,“ konštatovala Marhefková s tým, že výsledný dokument poslúži ako podklad pre ďalšiu projektovú prípravu.



„Je pre nás dôležité nájsť spoločnú predstavu o využití okolia ich obydlí so zavádzaním zelenej a modrej infraštruktúry s prihliadnutím na zmenu klímy. Práve zhoda je dôležitá pri ďalšom nastavovaní projektov zelených sídlisk a ďalšej projektovej prípravy,“ zdôraznil primátor Ján Nosko.



V prípade zhoršujúcej sa epidemickej situácie sa verejné stretnutia uskutočnia online, o čom bude mesto obyvateľov informovať prostredníctvom lídrov, sociálnych sietí a na svojom webe. Všetky informácie o participatívnom procese sú zverejnené na stránke mesta.