B. Bystrica pokračuje v tradícii lampiónového sprievodu

Banská Bystrica 16. novembra (TASR) - Mesto Banská Bystrica pozýva verejnosť na tradičný lampiónový sprievod banskobystrickými uličkami v centre mesta. Ako informovala hovorkyňa mesta Zdenka Marhefková, sprievod sa začne v nedeľu 24. novembra o 17.30 h v lokalite parkoviska pri Múzeu SNP.



Lampiónový sprievod každoročne prinášala aktívna skupina Banskobystričanov. Tento rok hrozilo, že jeho deviaty ročník sa neuskutoční, pretože iniciátori pôvodnej myšlienky už na jeho organizovanie nemali priestor. Preto sa samospráva rozhodla prevziať ho do kalendára stálych mestských podujatí.



Primátor Ján Nosko priblížil, že hlavnými iniciátormi lampiónového sprievodu, ktorí ako prví toto podujatie do Banskej Bystrice priniesli, boli nadšenci z prostredia Banskobystrického maratónu.



"Po tom, čo ho vlastnými silami dlhé roky propagovali a popularizovali, sme sa dohodli, že ho organizačne prevezmeme pod mesto. Bola by škoda, aby lampiónový sprievod, ktorý tešil mnohých ľudí, zanikol. Verím, že jeho tradíciu zachováme aj do ďalších rokov," poznamenal.