VIDEO: Z POTOKA ZACHRÁNILI ŽENU: Takmer dva dni volala o pomoc

Na snímke pohľad na potok a typické splavy v obci Papradno 10. júna 2016. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Policajti jej poskytli prvú pomoc, zabalili ju do izotermickej fólie a v spolupráci so záchranármi ju naložili do záchranky.

Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie. 00:00 / 00:00 1.0 x