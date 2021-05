Používanie zelených kolobežiek Banská Bystrica monitoruje

Banská Bystrica 3. mája (TASR) – Pred dvoma týždňami sa v uliciach Banskej Bystrice objavilo asi 200 zelených elektrických kolobežiek a už od prvého dňa sa tešili obľube ľudí rôznych vekových kategórií. Vyvolali však aj negatívne reakcie, keďže na kolobežkách sa často preháňajú deti a kolíziám s nimi sa niektorí vyhli iba na poslednú chvíľu. Navyše, ako tvrdia na sociálnych sieťach, na kolobežkách jazdia na miestach, kde by nemali.



Ako v pondelok v tejto súvislosti reagovalo vedenie banskobystrického magistrátu a mestskej polície (MsP), správne používanie elektrických kolobežiek neustále monitorujú a hrozia i pokuty.



„Užívateľ, ktorý jazdí na elektrickej kolobežke, je považovaný za vodiča nemotorového vozidla. Platí tiež, že po ceste môže kolobežku viesť iba osoba staršia ako 15 rokov. Výnimkou je len obytná zóna, chodník pre cyklistov a poľná či lesná cesta. Spoločnosť v obchodných podmienkach deklaruje, že ju požičia len osobe staršej ako 18 rokov. Jazda mladších osôb sa považuje za porušenie ich všeobecne platných podmienok. Plnú zodpovednosť za ňu nesie osoba, ktorá si kolobežku požičiava, keďže pri inštalácii aplikácie sa zaväzuje dodržiavať všetky jej pravidlá," upozornila Dominika Mojžišová z kancelárie primátora.



Podľa náčelníka MsP Ivana Holíka sa však stretávajú aj s tým, že neplnoletým osobám zaplatia takú jazdu na kolobežke rodičia alebo starší rodinní príslušníci.



„Vyzývame užívateľov zdieľaných kolobežiek, aby boli disciplinovaní a dodržiavali pravidlá. Kolobežkári si musia uvedomiť, že sú riadnymi účastníkmi cestnej premávky a v prípade porušenia zákonných ustanovení im môže byť uložená pokuta," zdôraznil Holík.



Pred spustením kolobežiek bolo jednou z požiadaviek mesta pod Urpínom, aby sa do niektorých zón na nich nedalo vstúpiť, napríklad na Námestie SNP alebo Dolnú ulicu. Po zisteniach príslušníkov MsP a podnetoch občanov sa však ukázalo, že nie všetky zdieľané kolobežky sa automaticky vypnú.



„Veríme, že spoločnosť prijme potrebné opatrenia a dodrží to, na čom sme sa dohodli. Vzhľadom na skúsenosti z iných miest, v ktorých táto služba funguje, vieme, že prvé týždne, kým si verejnosť zvykne, sú najkritickejšie. MsP vo zvýšenej miere venuje pozornosť dodržiavaniu všeobecne právnych predpisov, ktoré ustanovuje legislatíva pre jazdu na kolobežke. To platí pre všetkých ich užívateľov," konštatoval prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.