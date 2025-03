Banská Bystrica podniká kroky v súvislosti so stavom kúpaliska

Banská Bystrica 14. marca (TASR) - Mesto Banská Bystrica v súčasnosti podniká ďalšie kroky v súvislosti so zanedbaným stavom plážového kúpaliska, ktoré je mestským majetkom. Ešte vlani v septembri o ňom diskutovali poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ), keď prerokovávali petíciu "Zachráňme plážové kúpalisko!". Okrem zástupcov petičného výboru vyjadrilo vtedy nespokojnosť s jeho súčasným stavom i vedenie mesta a poslanci MsZ. V najbližších týždňoch sa tam chystá na obhliadku pracovná skupina zložená zo zamestnancov odborných útvarov magistrátu.



Ako TASR v piatok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková, okrem obstarania znaleckých posudkov za účelom zhodnotenia investícií súčasného nájomcu vložených do kúpaliska, samospráva obdržala rozhodnutie Inšpektorátu práce v Banskej Bystrici. Na plážovom kúpalisku zistil viaceré nedostatky.



"Inšpektorát práce vykonal kontrolu areálu kúpaliska ešte v minulom roku. Zistené nedostatky sa týkali, okrem iného rebríkov na vstup do bazénov, čiastočne chýbajúcich plastových mriežok pri bazénoch, chýbajúcich odborných prehliadok a skúšok elektrickej inštalácie rôznych objektov ako aj technologického zariadenia strojovne bazénov, elektrického zariadenia šmykľaviek či lanovej dráhy," priblížila Marhefková.



Na plánovanú obhliadku areálu prizvú aj zástupcov poslaneckých klubov MsZ ako i členov petičného výboru.



"Úlohou pracovnej skupiny je zlepšiť podmienky prevádzky kúpaliska a vytvorenie koncepcie na jeho ďalší rozvoj. Ešte vlani sme sa obrátili na Inšpektorát práce so žiadosťou o vykonanie kontroly dodržiavania právnych predpisov v súvislosti s prevádzkou plážového kúpaliska, výsledkom ktorej bolo zistenie viacerých nedostatkov. Na plánovanej obhliadke sa pracovná skupina zameria, okrem iného, aj na preverenie, či nedostatky vytknuté nájomcovi zo strany orgánu výkonu dozoru, Inšpektorátu práce, nájomca v stanovených lehotách a riadne odstránil," vysvetlila prednostka mestského úradu Marica Koreňová.



Plážové kúpalisko je od roku 2007 v rukách súkromného podnikateľa, ktorý ho získal do dlhodobého nájmu na 30 rokov. Ako tvrdí radnica, nájomnú zmluvu pred ukončením doby trvania v súčasnosti nie je možné vypovedať, pretože absentujú zmluvné i zákonné dôvody.