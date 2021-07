Pre obnovu ciest musia ľudia strpieť obmedzenia v Banskej Bystrici

Banská Bystrica 26. júla (TASR) – Rekonštrukcia frekventovaných ciest v centre mesta pod Urpínom pokračuje a počas tohto týždňa budú musieť vodiči, ale aj cestujúci mestskou hromadnou dopravou (MHD), strpieť ďalšie dopravné obmedzenia, ako aj vynechanie zastávok MHD. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



„Stavebné práce pokračujú na Partizánskej ceste. V závere týždňa a počas soboty (31. 7.) je v pláne asfaltovanie, ktoré na istý čas vylúči trolejbusovú dopravu z trasy Námestie slobody, Partizánska cesta a Ulica 29. augusta,“ konštatovala Marhefková.



Na sídlisku Podlavice sa bude tiež asfaltovať, v prípade Bukovej ulice 28. júla na konci pri otočke autobusov. Keďže sa počas prác nebudú mať kde otočiť, na deň bude dočasne zrušená zastávka Skubín-otočka. Na Gaštanovej ulici počas asfaltovania 28. a 29. júla bude vozovka prejazdná vždy po jednej polovici. MHD by mala fungovať bez obmedzenia.



Práce na výstavbe nového mosta v banskobystrickej časti Iliaš už pokročili a dostali sa do fázy, keď je opäť potrebné uzatvoriť starý provizórny most, ktorý slúži v novej polohe ako dočasná obchádzková trasa. „Z dôvodu osádzania nosnej konštrukcie nového obojsmerného mosta bude uzatvorený v dňoch od 5. augusta, od 7.00 h, do 7. augusta. Obyvateľom na prejazd poslúži poľná cesta v smere na Vlkanovú,“ dodala hovorkyňa.