Vodiči v Banskej Bystrici musia pre EYOF rátať s obmedzeným parkovaním

Banská Bystrica 18. júla (TASR) – Pre Európsky olympijský festival mládeže (EYOF) Banská Bystrica 2022 bude parkovanie v meste na niektorých miestach obmedzené. Novinárov o tom na tlačovom brífingu v Banskej Bystrici informovali organizátori.



Počas trvania podujatia budú na parkovanie návštevníkov a pre potreby organizátorov vyhradené miesta. Bude to štrkové parkovisko na Bellušovej ulici a parkovacie miesta pri zimnom štadióne, kde budú súťaže v športovej gymnastike. Obsadené na účely podujatia budú aj parkoviská pred domom kultúry, internátmi na Tajovského ulici, na ulici Trieda SNP a časť plochy pred Aulou Slovenskej zdravotníckej univerzity.



Organizátori pripomínajú, že ľudia nebudú môcť využívať parkovisko na Štiavničkách pri Národnom atletickom Štadióne SNP, parkovacie miesta pred Barbakanom a Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja. Parkovať nebudú môcť ani pri zmrzline pod Pamätníkom SNP a ani v časti ulice pri katastrálnom úrade.



Podľa nich 28. júla nebude možné parkovanie v celom úseku Kapitulskej ulice a hornej časti ulice od križovatky s Cikkerovou ulicou. Uzavretý bude pre potreby organizácie pretekov a bezpečného prejazdu cyklistov.



Počas EYOF majú tiež občania počítať so zvýšeným pohybom autobusov po meste. Športovcov bude totiž medzi jednotlivými športoviskami a ubytovacími zariadeniami prepravovať kyvadlová doprava s riadnym označením. Využívať ju však budú len akreditované osoby. "Najvyťaženejšie miesto bude pri plážovom kúpalisku. Parkovisko totiž poslúži ako hlavná stanica autobusov kyvadlovej dopravy. V areáli kúpaliska bude zároveň stan s oddychovou zónou a zázemím, kde sa budú všetci účastníci podujatia a športovci stravovať," podotkol riaditeľ pre dopravu EYOF Peter Iľanovský z organizačného výboru. Doplnil, že priechod pre chodcov, vjazd a aj výjazd na parkovisko v tejto lokalite bude regulovať mestská polícia.



V rámci EYOF Banská Bystrica 2022 sa predstavia športy na 13 športoviskách v Banskej Bystrici, Badíne, Slovenskej Ľupči, Detve a vo Zvolene. Budú to atletika, basketbal, bedminton, cyklistika, džudo, hádzaná, plávanie, športová gymnastika, tenis a volejbal. Na festivale sa zúčastní 3500 účastníkov zo 48 krajín Európy. Podujatie bude na strednom Slovensku od 24. do 30. júla.