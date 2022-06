Miesto pre testovanie COVID-19 v banskobystrickej nemocnici presťahujú

Banská Bystrica 10. júna (TASR) – Veľkokapacitné odberové miesto pre testovanie ochorenia COVID-19 v banskobystrickej nemocnici dočasne presťahujú. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici Ružena Maťašeje. Pripomenula, že od pondelka 13. júna ho presunú z parkoviska na Mičinskej ceste do areálu nemocnice. Testovanie bude pred urgentným príjmom nemocnice na Námestí Ludvíka Svobodu 1.



"Odberové miesto v súčasnosti zabezpečuje len testovanie objednaných záujemcov," zdôraznila. Dodala, že o zmene adresy budú objednaných ľudí informovať aj v správe, ktorú dostanú s oznámením termínu testovania od Národného centra zdravotníckych informácií.



Podľa Maťašeje odberové miesto bude sídliť v areáli nemocnice predbežne do konca augusta. "V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie bude nemocnica rokovať s mestom Banská Bystrica o ďalšom postupe," podotkla s tým, že testovanie je v súčasnosti v pondelok, stredu a v piatok. Poznamenala tiež, že na PCR test sa pacient v súčasnosti objednáva len na základe indikácie lekára.



Parkovisko na Mičinskej ceste poskytlo nemocnici na dočasné užívanie mesto Banská Bystrica v roku 2020. V júli tohto roka bude v Banskej Bystrici Európsky mládežnícky olympijský festival EYOF 2022, ktorý si vyžiada zvýšenie kapacít parkovania v meste. "Epidemiologická situácia je v súčasnosti veľmi priaznivá a nič nám nebráni presunúť testovanie do našich priestorov a uvoľniť tak parkovisko pre EYOF 2022," ukončila riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.