B. Bystrica predstaví súťažné návrhy na revitalizáciu mestského parku

Banská Bystrica 9. apríla (TASR) – Mesto Banská Bystrica predstaví verejnosti súťažné návrhy krajinársko-architektonickej súťaže na revitalizáciu mestského parku. Vernisáž sa uskutoční 19. apríla o 17.00 h v Radnici na Námestí SNP. Súčasťou programu bude moderovaná diskusia s členmi poroty a autormi ocenených súťažných návrhov.



Ako informuje mesto, súťaž na revitalizáciu národnej kultúrnej pamiatky, mestského parku, vyhlásila samospráva koncom októbra minulého roka. Návrhy bolo možné zasielať do konca januára, pričom celkovo ich bolo doručených 12.



Mesto pripravuje výstavu, na ktorej si návrhy budú môcť počas dvoch týždňov pozrieť všetci obyvatelia i záujemcovia. Vyhláseniu krajinársko-architektonickej súťaže predchádzal rozsiahly participatívny proces, ktorého súčasťou boli rôzne diskusie, informačno-odborné aktivity, stretnutia či konferencia.



V rámci prezentácie návrhov nebude chýbať rekapitulácia doterajších krokov k projektu. Nasledovať bude prezentácia návrhov, ktoré skončili na troch najvyšších priečkach.



Svoju účasť na otvorení výstavy prisľúbili aj členovia poroty Jitka Vágnerová, autorizovana krajinna architektka Ceskej komory architektov, Peter Vaňo, krajinný architekt a predseda poroty, ako aj Lukáš Cesnak, architekt a občiansky zástupca, ktorého si v rámci participatívneho procesu zvolila do poroty verejnosť. Spolu so zástupcami ocenených tímov budú v rámci moderovanej diskusie pripravení reagovať na otázky zo strany verejnosti. Vernisáž uzavrie individuálna prehliadka vystavených návrhov.