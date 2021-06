Prekládka mosta v Iliaši si od piatka vyžiada úplnú výluku

Banská Bystrica 17. júna (TASR) – Stavebné práce súvisiace s prekládkou pôvodného mosta ponad rieku Hron, ktorý spája mesto Banská Bystrica a jeho časť Iliaš, sa už začali. Od piatka (18. 6.) do stredy (23. 6.), v čase prekladania mosta na obchádzkovú trasu, ktorá poslúži až do výstavby nového mosta, platí úplná výluka dopravy. Dotkne sa vodičov, cyklistov i peších. TASR o dopravných obmedzeniach informovala spoločnosť EUROVIA SK, ktorá realizuje stavebné práce.



„Miestna komunikácia je dôležitým spojením pre dopravu, cyklistov a chodcov na Zvolenskej ceste z mesta do Iliašu. Vďaka rekonštrukcii mosta dôjde k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky,“ konštatovala hovorkyňa spoločnosti Simona Tančáková.



Podľa nej súčasťou stavebných prác bude komplexná výmena stavby mostného objektu vrátane jeho nosnej konštrukcie a príslušenstva. Osadené majú byť nové bezpečnostné prvky ako zábradlia a dôjde aj k osadeniu nových prechodových oblastí, výmene opôr mosta a úprave jeho okolia. Tá sa bude týkať cestných svahov a vodného toku koryta z dôvodu ochrany spodnej stavby mosta.



Pôvodný most na miestnej komunikácii cez rieku Hron zničila v roku 1974 povodeň. V súčasnosti je na jeho mieste dočasné mostné premostenie, ktoré je v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave, preto je nevyhnutná komplexná rekonštrukcia. Novovybudovaný most bude obojsmerný.