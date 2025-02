Cirkvi pomôžu Banskej Bystrici pri akciách dobrovoľníckou prácou

Banská Bystrica 7. februára (TASR) - O potrebe aktívneho riešenia problémov Banskobystričanov, ale aj o podujatiach organizovaných mestom, na ktorých by mohli jednotlivé cirkvi participovať, hovorili v piatok na pôde magistrátu primátor Ján Nosko a predstavitelia cirkví a náboženských spoločností pôsobiacich v meste pod Urpínom. TASR o tom informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora.



"Neoddeliteľnou súčasťou hodnoty mesta je i jeho duchovný rozmer, k rozvoju ktorého prispievajú práve cirkvi a náboženské spoločenstvá. Som presvedčený, že rozvoj dobrých a korektných vzťahov samosprávy s cirkvami Banskej Bystrici pomôže. Darí sa nám úspešne spolupracovať, či už na kultúrnych alebo duchovných podujatiach, ako napríklad sprístupnenie kostolov v rámci Potuliek mestom a počas tradičnej Noci kostolov. Súčasná doba je zložitá a vidíme, ako je spoločnosť polarizovaná. Cirkev má veľký vplyv na ľudí a myslím si, že malo by byť našou spoločnou snahou upokojovať ich," zdôraznil Nosko.



Predstavitelia cirkví predniesli svoje návrhy a požiadavky na zlepšenie a skvalitnenie fungovania mesta. Primátor ich okrem iného informoval o prípravách osláv 770. výročia udelenia mestských privilégií, ako aj osláv 80. výročia oslobodenia Banskej Bystrice.



"Počas osláv udelenia mestských výsad by sme mohli zorganizovať modlitby za mesto, za jeho predstaviteľov, obyvateľov, za rodiny či za chudobných, aby sme aj takouto formou spoločnosť zjednotili," konštatoval dekan rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Banská Bystrica - mesto Gabriel Brendza s tým, že aj katolícka cirkev chce byť užitočným spolupracovníkom.



"Máme skupiny mládežníkov a ľudí, ktorí sú ochotní pomáhať pri kultúrnych či spoločenských podujatiach ako dobrovoľníci. Vieme na takýchto podujatiach participovať. Kresťania a Židia sú naučení podieľať sa na dobrovoľníckej práci. Budeme radi, ak nás samospráva osloví a my budeme môcť byť ako dobrovoľníci nápomocní," ubezpečil zborový farár evanjelického cirkevného zboru Radvaň - Banská Bystrica Michal Zajden.



V meste pod Urpínom majú najpočetnejšie zastúpenie veriaci rímskokatolíckej cirkvi, ku ktorej sa hlási 27.608 obyvateľov. K evanjelickému vierovyznaniu sa hlási 7251 ľudí, gréckokatolíckemu 1020, kalvínskemu 72 a pravoslávnemu 245 osôb. V Banskej Bystrici žije podľa údajov sčítania spred štyroch rokov bez náboženského vyznania 32.391 obyvateľov.