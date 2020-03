Pri pohrebe stačí v Banskej Bystrici list o prehliadke mŕtveho

Banská Bystrica 24. marca (TASR) – Vydávanie rodných, sobášnych a úmrtných listov z banskobystrického matričného úradu a ohlasovne pobytu je v súvislosti so šírením nového koronavírusu obmedzené, duplikáty listov sa v súčasnej mimoriadnej situácii nevydávajú. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková a ako zdôraznila, do 60 dní od narodenia dieťaťa ho ošetria lekári aj na preukaz poistenca matky, preto teraz nie je nutné žiadať o vydanie prvého výpisu rodného listu.



"Na pochovanie zomrelého je postačujúci list o prehliadke mŕtveho. Úmrtný nie je potrebný. Žiadosti o uzavretie manželstva sa momentálne nevydávajú. Termín svadby je možné dohodnúť si s matrikou telefonicky alebo e-mailom: gabriela.girovska@banskabystrica.sk. Plánované svadby sa realizujú za prísnych opatrení," konštatovala Marhefková.



Mesto pod Urpínom pravidelne informuje o spätnej väzbe na ním vytvorené kontakty: osamelysenior@banskabystrica.sk a telefónne číslo 048/43 30 777, určené pre osamelých seniorov a ľudí odkázaných na pomoc druhých.



"Doposiaľ prišlo približne 1500 žiadostí. Počet požiadaviek každým dňom narastá, preto v teréne okrem zamestnancov mestského úradu a dobrovoľníkov denne pomáha mestská polícia. Jej príslušníci nielen že rozvážajú nákupy s potravinami, ale najnovšie megafónom vyzývajú starších obyvateľov a ich susedov, aby si prišli vyzdvihnúť rúško na určené miesto," zdôraznila hovorkyňa.



Po sídlisku Fončorda, kde mestskí policajti v pondelok do hodiny rozdali všetky zásoby rúšok, v utorok pokračovali v častiach mesta Uhlisko a Sídlisko.