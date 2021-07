Prieskum v B. Bystrici rozhodne o využití Medeného hámra

Banská Bystrica 5. júla (TASR) – V meste pod Urpínom sa už dávnejšie rozbehla iniciatíva za záchranu Medeného hámra – budov so štatútom národnej kultúrnej pamiatky, ktoré by mali v blízkom čase prejsť do vlastníctva mesta Banská Bystrica. Novú funkciu schátralého areálu, ktorý bol kedysi sídlom významného metalurgického podniku na spracovanie medi, chce nájsť spoločne s verejnosťou občianske združenie (OZ) ZA! Medený hámor. Na webe mesta i združenia spustili dotazníkový prieskum. V tlačenej podobe bude dostupný od 6. júla v informačnom centre radnice a Štátnej vedeckej knižnici. TASR o tom informoval Juraj Havlík z OZ s tým, že dotazník je možné vyplniť do konca júla.



Podľa neho či sa zmení areál Medeného hámra v budúcnosti na múzeum, kultúrne, vzdelávacie alebo inovačné centrum vzíde z participatívneho procesu, ktorý zapojí zástupcov odbornej i laickej verejnosti. Majú ho zastrešiť skúsení urbanisti a architekti.



„Paralelne s prípravou ideového zámeru by sme chceli realizovať v areáli hámra záchranné práce, aby sme zastavili súčasnú degradáciu objektov,“ zdôraznila Lívia Gažová z OZ.



„Domnievame sa, že Medený hámor je pre mnohých Bystričanov stále ešte neobjavený kus svetovej histórie mesta a regiónu,“ dodal Havlík.



Odborník na banskú históriu a hutníctvo na Slovensku Miroslav Lacko 7. júla predstaví verejnosti historické míľniky a súvislosti objektov Medeného hámra a miestnej ťažby medi, ktorá bola v minulosti exportovaná do mnohých krajín sveta. Komentovaná prehliadka sa začne pred Štátnou vedeckou knižnicou o 17.00 h.