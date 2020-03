Primátor B.Bystrice a obaja viceprimátori si znížili platy

Banská Bystrica 20. marca (TASR) - Banskobystrický primátor Ján Nosko a viceprimátori Jakub Gajdošík a Milan Lichý si vzhľadom na mimoriadnu situáciu so šíriacim sa novým koronavírusom znížili platy. Ušetrené peniaze venujú na krízový účet mesta určený na pomoc ľuďom pred nákazou.



"Spolu s oboma viceprimátormi sme sa rozhodli, že počas tohto krízového obdobia budeme poberať iba zákonom stanovené minimálne platy bez navýšenia," konštatoval Nosko na sociálnej sieti.



Dodal, že "citlivo vníma fakt, že mnohí z Banskobystričanov nemôžu naďalej chodiť do práce a veľa podnikateľov muselo svoje prevádzky dokonca zavrieť".



"Pre mňa a ľudí v mojom tíme platí pravý opak. V práci trávime celé dni, častokrát pracujeme do neskorých večerných hodín, aby sme zabezpečili pomoc pre najzraniteľnejších občanov," uviedol primátor a avizoval ďalšie opatrenia na ochranu obyvateľov mesta pod Urpínom.