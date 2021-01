Primátor Banskej Bystrice adresoval list ministerke Remišovej

Banská Bystrica 27. januára (TASR) - Banskobystrický primátor Ján Nosko adresoval v utorok (26. 1.) podpredsedníčke vlády a ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Veronike Remišovej (Za ľudí) list, ktorý sa týka témy územia udržateľného mestského rozvoja (UMR) a v tejto súvislosti zamedzeniu miest Banská Bystrica a Zvolen čerpať eurofondy v ďalšom programovom období, každé zvlášť. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



"Experti z MIRRI SR nevedia jasne deklarovať, prečo sú mestá Banská Bystrica a Zvolen tlačené do vytvorenia spoločného UMR Banská Bystrica – Zvolen. Závery z posledného on-line stretnutia neboli uspokojivé," reagoval Nosko.



Podľa neho obe mestá spĺňajú všetky stanovené požiadavky a kritériá v zmysle metodiky vypracovanej MIRRI SR pre vytvorenie samostatného UMR.



"Naďalej presadzujem zámer vytvorenia dvoch samostatných UMR, keďže Banská Bystrica i Zvolen túto metodiku spĺňajú. Ak by sa tak nestalo, Banská Bystrica by bola jediné krajské mesto, ktoré nezíska vlastný UMR, a rovnako Zvolen by bol jediné mesto, ktoré má viac ako 40.000 obyvateľov a ministerstvo mu neumožní vytvoriť vlastný UMR potrebný pre čerpanie eurofondov. Takýto postup bez predchádzajúcej odbornej diskusie, na ktorú sme doteraz čakali, vnímame ako zásah do autonómneho rozhodovania oboch miest o svojich prioritách a kontinuity rozvoja," zdôraznil Nosko.



Vedenie mesta pod Urpínom verí, že na svoje otázky dostane odpovede v čo najkratšom čase a na základe nich bude môcť uskutočniť vecnú a odbornú diskusiu.



"Máme mnoho otázok, na ktoré potrebujeme poznať odpovede, aby sme sa mohli správne a zodpovedne rozhodnúť v prospech rozvoja nášho mesta a územia UMR. Nedisponujeme informáciou, o akých finančných prostriedkoch v číselnom vyjadrení ide pri vytváraní UMR. Na regióne nám záleží, no musíme mať dostatok informácií," dodal Nosko.