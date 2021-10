Primátor B. Bystrice chce terasy nechať otvorené, čaká na súhlas

Banská Bystrica 31. októbra (TASR) – Aj tento rok oslovili zástupcovia Cechu hostinských mesto Banská Bystrica so žiadosťou o pomoc, pretože sprísňovanie opatrení pre pandémiu COVID-19 má stále negatívne dosahy na chod ich kaviarní či reštaurácií. Vonkajšie terasy na Námestí SNP môžu mať podľa nariadenia otvorené len do 31. októbra a pomohlo by im, keby ich mohli sprístupniť verejnosti na dlhší čas.



„Počas našich rozhovorov viackrát potvrdili, že tretiu vlnu pandémie nemusia prežiť a v prípade ďalších nariadení či lockdownu ostanú ich prevádzky natrvalo zatvorené. Preto sme sa rozhodli opätovne im pomôcť. Verím, že mestskí poslanci ich podporia a aspoň trochu zmiernime negatívne dosahy na ich fungovanie,“ konštatoval banskobystrický primátor Ján Nosko na sociálnej sieti.



Na zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré bude 2. novembra, sa chystá predložiť dodatok k zásadám zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení v historickom centre mesta, vďaka čomu by mohli byť terasy otvorené i počas celého zimného obdobia s 80-percentným znížením nájomného.



„Zároveň však očakávame, že aj prevádzkovatelia budú dodržiavať všetky aktuálne platné protiepidemické opatrenia,“ zdôraznil Nosko.



Banská Bystrica aj na budúci týždeň zotrváva podľa platného COVID automatu v bordovej farbe.