Primátorský a Univerzitný punč vyniesli takmer 10.000 eur

Banská Bystrica 16. decembra (TASR) - Primátorský a Univerzitný punč, ktoré sa konali počas vianočných trhov v Banskej Bystrici v uplynulých dňoch, spojili ich návštevníkov pre dobrú vec. Na oboch charitatívnych podujatiach sa dokopy podarilo vyzbierať takmer 10.000 eur.



"Na Primátorskom punči sa nám spoločne podarilo vyzbierať 4060 eur. Všetky peniaze venujeme občianskemu združeniu IPčko, ktoré pomáha zadarmo, nonstop a anonymne ľuďom, čo už ďalej nevládzu sami niesť svoje ťažkosti. Ľuďom, ktorí majú pocit, že sa ocitli v temnote a nevidia cestu von. Psychológovia im do tejto tmy prinášajú svetlo a ukazujú, že nádej vždy existuje. Každá pomoc a podpora im umožní byť tu pre viac ľudí v kríze a odpovedať na viac volaní o pomoc," uviedla banskobystrická radnica na sociálnej sieti.



Aj tradičné podujatie Univerzity Mateja Bela (UMB) Univerzitný punč opäť v predvianočnom čase spojilo študentov, zamestnancov a širokú verejnosť, aby podporili tých, ktorí to najviac potrebujú. Ako TASR informovala Dana Straková z referátu marketingovej komunikácie UMB, vyzbierali rekordnú sumu 5846 eur.



"Rozhodli sme sa tento rok pomôcť dvom cieľovým skupinám. Výťažok Univerzitného punču venovať nášmu tradičnému partnerovi, občianskemu združeniu Svetielko nádeje, ktoré už roky poskytuje podporu deťom s onkologickými ochoreniami a ich rodinám. Zároveň sme pridali k tohtoročnému punču aj osobný rozmer. Návštevníci nášho stánku mohli pomôcť konkrétnej osobe, 19-ročnému Leovi, synovi zamestnankyne univerzity, ktorý od detstva bojuje s dedičnou cystickou fibrózou. Vďaka novej liečbe sa Leovi otvára šanca na kvalitnejší život, avšak náklady na liečbu sú pre jeho rodinu enormné," priblížil rektor UMB Vladimír Hiadlovský.



Každý sa mohol sám rozhodnúť, komu príspevok venuje. Pre Lea vyzbierali 3338 eur a pre Svetielko nádeje 2508 eur.



"Je úžasné vidieť, akú silu má naša komunita. Nebolo to len o predvianočnej nálade, ale najmä o ochote pomôcť tam, kde to má skutočný význam," zhodli sa organizátori z univerzity.