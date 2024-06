Festival Mičinský pitvor sa presunie aj do centra Banskej Bystrice

Banská Bystrica 20. júna (TASR) - Deviaty ročník divadelno-hudobného festivalu Mičinský pitvor sa prvýkrát presunie aj do centra Banskej Bystrice. Časť programu sa v piatok (21. 6.) uskutoční na nádvorí pri Barbakáne, cez víkend sa festival bude konať tradične v Hornej Mičinej. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Piatkový program festivalu Mičinský pitvor odštartuje od 17.00 h na nádvorí pri Barbakáne na Námestí Š. Moysesa. Pred samotným otvorením festivalu sa uskutoční prejazd Dodávky humoru cez Dolnú ulicu až k dejisku festivalu, kde návštevníkov čaká celovečerný program.



"Okrem koncertov sa môžu všetci tešiť aj na hosťa z Dánska Alexa Mihajlovskeho, ktorý začal v roku 1986 navrhovať a konštruovať bábku Barti. Ide o marionetovú bábku s mimoriadne zložitým systémom ovládania strún. S viac ako 40 veľmi jemnými a väčšinou neviditeľnými strunami umožňuje Alex Bartimu pohybovať telom, črtami tváre, prstami a vyjadrovať emócie jedinečným spôsobom," uviedla Zuzana Kohútová z Kultúrneho centra Robotnícky dom.



Zaujímavosťou festivalu bude aj vystúpenie povrazolezca Olivera Zimmermanna z Nemecka, ktorý o 19.15 h prejde po drôte vo výške 14 metrov z Katedrály sv. Františka Xaverského do protiľahlej budovy na Námestí SNP. V piatkovom programe sa v Starej Tržnici predstavia aj študenti Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici so svojím predstavením Kde bolo Tam bolo?



"Toto predstavenie vzniklo ako site-specific priamo pre festival Mičinský pitvor minulý rok. Študenti s predstavením vystúpili v júli 2023 aj na medzinárodnom festivale pouličného divadla Za Dveřmi v Prahe," doplnila Kohútová.



V sobotu a nedeľu (22. - 23. 6.) sa program Mičinského pitvora uskutoční tradične v obci Horná Mičiná. Pre návštevníkov sú pripravené koncerty, workshopy, divadelné predstavenia či vystúpenia akrobatov.