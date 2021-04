Projekt podpory banskobystrických podnikateľov a firiem bol ocenený

Banská Bystrica 3. apríla (TASR) – Vlani o takomto čase nikto netušil, ako pandémia nového koronavírusu zasiahne do životov malých podnikateľov a živnostníkov. V tom čase prišli dvaja podnikatelia z Banskej Bystrice - Martin Turčan, ktorý je zároveň aj mestský poslanec a podnikateľ Igor Patráš s nápadom vytvoriť bezplatnú platformu podporujúcu podnikateľov v okrese. Ich snaha získala v uplynulých dňoch prestížne ocenenie najlepšieho PR projektu na Slovensku v kategórii Regional community relations, ktorú každoročne organizuje Asociácia public relations SR.



"Projekt "Som BYSTRÝčan a preto nakupujem tu!" naštartoval vlani u ľudí chuť podporiť miestne firmy, ktoré v meste platia dane a zamestnávajú ľudí z okresu. Podnikatelia ju vnímajú ako jednu z možností na propagáciu a udržania sa na trhu. Dnes je viditeľné označenie na predajniach a firmách už takmer 200 prevádzok v okrese Banská Bystrica. Funguje to aj v Banskej Štiavnici, Lučenci a v Rimavskej Sobote," konštatoval Turčan.



"Prvé miesto v súťaži PROKOP pre najlepší PR projekt je pre nás neuveriteľným ocenením. Sme nadšení, že projekt, ktorý nie je o veľkých financiách, ale má dobrý nápad, oslovil hodnotiteľov v komisii a ocenili nás. Teší nás to rovnako ako záujem podnikateľov a ich zákazníkov, ktorí si našli cestu k tejto značke lokálneho trhu," reagoval Turčan.



Projekt je stále aktívny a ak miestni podnikatelia spĺňajú podmienky, môžu sa stále uchádzať bezodplatne o udelenie tejto značky pre svoju firmu či prevádzku.