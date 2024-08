Psychiatriu v Banskej Bystrici počas rekonštrukcie budovy presťahovali

Banská Bystrica 1. augusta (TASR) - Dlhoočakávaná rekonštrukcia historickej budovy sídla II. Psychiatrickej kliniky SZU Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici, ktorá sa začala od 15. júla, si vyžiadala dočasné presťahovanie pracovísk kliniky. Od štvrtka sídlia v náhradných priestoroch oddelenia infektológie, polikliniky v centre mesta a v Dome Xaver v Badíne. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.



Psychiatrická ambulancia I. a II. je dočasne umiestnená v objekte polikliniky na Hornej ulici. Lôžková časť kliniky sa presťahovala do nevyužívaných priestorov na treťom poschodí budovy oddelenia infektológie na ulici Cesta k nemocnici. Pracovisko nelátkových závislostí sídli už pár dní v Dome Xaver na Banskej ulici v obci Badín. Kontakty zostávajú nezmenené.



"Vďaka iniciatíve, práci a námahe mnohých ľudí so závislostným hazardným hraním, personálu našej kliniky, riaditeľstvu nemocnice a viacerým predstaviteľom katolíckej cirkvi v Banskobystrickej diecéze sa podarilo presťahovať Pracovisko liečby nelátkových závislostí do Domu Xaver, teda niekdajšieho Kňazského seminára v Badíne. Všetkým, ktorí sa na tom podieľali, ďakujem a dúfam, že príjemné priestory i okolie pracoviska prispejú k tomu, aby sme mohli naďalej špecializovane liečiť ľudí s nelátkovými závislosťami z celého Slovenska a svoju činnosť ešte zintenzívnili," zdôraznil prednosta kliniky Michal Patarák.



"Počas rekonštrukcie budú jednotlivé ošetrovacie jednotky v rôznych častiach mesta, čo bude znamenať decentralizovaný, a teda o čosi náročnejší modus fungovania psychiatrie. Prosím našich pacientov o trpezlivosť a svojich kolegov o súčinnosť pri realizácii nášho spoločného diela," dodal prednosta.



Komplexná obnova budovy psychiatrickej kliniky, postavenej v starom nemocničnom areáli v roku 1901, je jedným z projektov, na ktoré nemocnica získala prostriedky z plánu obnovy a odolnosti. Projekt rekonštrukcie historického objektu počíta s investíciou v sume päť miliónov eur bez DPH.



"Cieľom projektu je vytvoriť prostredie, ktoré zabezpečí skvalitnenie zdravotnej starostlivosti a zároveň zvýšenie kapacít. Investíciou do zmodernizovania budovy a technického vybavenia sa tiež zefektívnia klinické procesy a dosiahne vyšší komfort pre pacienta a personál. Uvedomujeme si, že pre pacientov s duševnými ochoreniami je prostredie, v ktorom sa liečia obzvlášť dôležité, pretože zásadne prispieva k úspechu liečebného procesu," doplnila riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková.