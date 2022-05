Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Sásová sa blíži ku koncu

Banská Bystrica 21. mája (TASR) – Revitalizácia vnútrobloku na najväčšom banskobystrickom sídlisku Sásová sa blíži ku koncu. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Dominika Adamovičová s tým, že kompletnú rekonštrukciu by mali ukončiť v priebehu niekoľkých týždňov.



Plochu, ktorá sa nachádza medzi ulicami Tatranská, Sitnianska a Strážovská za posledné mesiace komplexne obnovili. Podľa hovorkyne je to najväčší verejný priestor na území mesta, aký kedy v histórii rekonštruovali. "Pracovníci osádzajú herné prvky na detských ihriskách, ukončujú tiež terénne úpravy, ako aj výsadbu trávnikov i kvetinových záhonov," spomenula hovorkyňa.



Pripomenula, že súčasťou areálu budú multifunkčná plocha pre hádzanú a basketbal, ihrisko s fitnes prvkami, petangové i dopravné ihrisko. Budú to tiež steny na kreslenie pre deti, pingpongový a šachový stolík, tenisový kurt, plocha na skok do piesku či exteriérová školská trieda. Mesto vysadilo aj 133 nových stromov, napríklad smreky, čerešne, brezy, javory či lipy.



Podľa Adamovičovej pracovníci obnovili viac ako 4000 štvorcových metrov chodníkov a spevnených plôch vrátane vstupov do bytových domov. "Úpravou prešli aj pôvodné strmé sklony na hlavnom chodníku tak, aby mali uľahčený pohyb cyklisti, osoby so zníženou pohybovou schopnosťou a aj mamičky s kočíkmi," podotkla a doplnila, že pribudli aj lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle či verejné osvetlenie.



Hovorkyňa ďalej uviedla, že zhotovitelia mali podľa zmluvy na práce 12 mesiacov. "Z toho sa štyri mesiace počas zimy pre nepriaznivé klimatické podmienky na stavenisku nepracovalo," konštatovala a dodala, že revitalizáciu zdržali na jeden mesiac aj práce súvisiace s výmenou plynovodu na Tatranskej ulici.



Aktuálne podľa nej samospráva sumarizuje zoznam prác, ktoré treba dokončiť. Prípadné nedostatky budú musieť odstrániť. "Vnútroblok v Sásovej odovzdáme do užívania otvorením v sprievode kultúrneho programu, hudobných a divadelných vystúpení či rôznych športových aktivít určených pre širokú verejnosť," ukončila s tým, že o termíne budú obyvateľov informovať.