Banská Bystrica rieši stovky požiadaviek od seniorov

Banská Bystrica/Brezno 19. marca (TASR) – Viac než 700 požiadaviek od osamelých seniorov a imobilných ľudí odkázaných na pomoc druhých dostalo od pondelka mesto Banská Bystrica, ktoré im pomáha so zabezpečovaním potravín, s liekmi či rúškami počas mimoriadnej situácie v súvislosti s novým koronavírusom.



Dnes to na sociálnej sieti konštatoval banskobystrický primátor Ján Nosko s tým, že krízový štáb mesta zasadá každý deň.



"Vymieňame si podnety z predchádzajúcich dní a diskutujeme o ďalších opatreniach. Klientske centrum mestského úradu dočasne slúži ako krízové call centrum. Som presvedčený, že vďaka našim ľuďom, ako aj dobrovoľníkom sa nám všetky požiadavky podarí vyriešiť," uviedol Nosko. Tie neustále pribúdajú.



Brezniansky primátor Tomáš Abel zasa dnes na sociálnej sieti opäť vyzval občanov, aby zbytočne nechodili po nákupoch.



"Aj dnes som stretol dôchodcov s jedným chlebom. Práve táto časť obyvateľov je najohrozenejšia. Urobte si nevyhnutné nákupy na niekoľko dní, dajte si nakúpiť deťom alebo mestu a pokiaľ nemusíte, nestretávajte sa s inými ľuďmi," zdôraznil Abel.



Mládež žiada, aby sa nezdržiavala na verejných priestranstvách v skupinkách. Mestská polícia má pokyn ich upozorňovať na nebezpečenstvo takého konania.



Vyjadril sa aj v súvislosti s dvomi prípadmi ochorenia COVID-19 z Brezna. "Jeden z nich u nás ani nebol. Osoba s trvalým pobytom v Brezne žila v Bratislave a tam bola aj zachytená. Druhý prípad je z Brezna. Osoba prišla z Rakúska s pozitívnou cestovateľskou anamnézou a bola v kontakte iba s rodinou. Tá je v súčasnosti v karanténe. Dotyčná osoba je liečená v Banskej Bystrici," napísal na Facebooku Abel.



Banskobystrická krajská polícia jemu a vedeniu mesta vo štvrtok verejne poďakovala za to, že Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru v Brezne venovali rúška a dezinfekčné prostriedky. Sú určené mužom zákona v priamom výkone na ich ochranu.