Rooseveltova nemocnica a štátna poisťovňa chcú zrýchliť diagnostiku

Banská Bystrica 30. apríla (TASR) – Všeobecná zdravotná poisťovňa a Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici budú spolupracovať na zrýchlení diagnostiky a liečby pacientov. Ide o pilotný projekt, ktorého hlavným cieľom je efektívna, rýchla diagnostika a viac voľných lôžok pre pacientov s vážnymi diagnózami. TASR o tom informoval Matej Neumann, hovorca VšZP.



„Určenie diagnózy a nastavenie liečby si štandardne vyžaduje až sedemdňový pobyt v nemocnici. Ak by diagnostika prebiehala ambulantne, mohol by sa skrátiť aj o päť dní. To je jeden z hlavných zámerov stacionára, ktorý uľahčí a urýchli cestu pacienta k odhaleniu, presnému zadefinovaniu zdravotného problému a k zahájeniu riešenia. Výsledkom bude tiež efektívnejšie hospodárenie s verejnými zdrojmi," konštatoval Neumann.



Stacionár, ako denná forma poskytovania zdravotnej starostlivosti, umožňuje efektívnejšie využitie lôžkového fondu. „Doba sa mení. Moderné diagnostické a terapeutické metódy umožňujú skrátiť liečbu a prinavrátiť tak človeka, ak to jeho komplexný zdravotný stav dovoľuje, do domáceho prostredia omnoho skôr. Taký prístup má benefity i pre nemocnicu. Umožňuje nám viac sa koncentrovať na starostlivosť o kriticky chorých a tiež zvyšuje ekonomickú efektívnosť. Veríme, že stacionár v rozšírenej forme, bude pre všetkých dobrým riešením," reagovala Miriam Lapuníková, riaditeľka Rooseveltovej nemocnice.



Do pilotného projektu majú byť zahrnutí najmä pacienti interného oddelenia, neurológie, onkológie, hematológie, dermatovenerológie, algeziológie či pneumológie.



„Cieľom je vzájomnou spoluprácou nastaviť diagnostické procesy pre našich poistencov v banskobystrickej nemocnici tak, aby sa čo najviac vyšetrení realizovalo v ambulanciách, prípadne sa priemerná dĺžka hospitalizácie z diagnostických dôvodov skrátila len na nevyhnutný čas. Bude to komfortnejšie a rýchlejšie pre pacienta a nemocnica bude mať viac voľných lôžok pre ľudí s ťažšími stavmi," doplnil generálny riaditeľ VšZP Richard Strapko.