Rúška pre seniorov v Banskej Bystrici roznášajú pracovníci MsÚ

Banská Bystrica 16. marca (TASR) - Pre osamelých seniorov v Banskej Bystrici odkázaných na pomoc druhých šije ochranné rúška spoločnosť Slovenka Silver. S vedením spoločnosti sa na tom dohodol primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.



Ako uviedla hovorkyňa Mestského úradu (MsÚ) v Banskej Bystrici Zdenka Marhefková, zamestnanci mestského úradu ich v týchto chvíľach roznášajú tým, ktorí sa sami ozvali alebo prosbu o pomoc pre svojich najbližších adresovali úradu ich rodinní príslušníci. "Je potrebné upozorniť obyvateľov, že vyčlenení zamestnanci MsÚ sú riadne označení a vybavení ochrannými rúškami a rukavicami. V prípade, že by mali obyvatelia podozrenie, že niekto sa snaží súčasnú situáciu využiť, je potrebné kontaktovať mestskú políciu na čísle 159," zdôraznila.



Po pondelkovom stretnutí so Slovenským Červeným krížom, územný spolok Banská Bystrica, Centrom dobrovoľníctva, skautmi a saleziánmi, sa nastavuje režim spolupráce v súvislosti so zabezpečením nákupov a donášky liekov.



Ako Marhefková ďalej uviedla, ochranné rúška distribuujú aj ľuďom bez domova, ktorých na území mesta monitorujú. "Zároveň vykonávame sociálne poradenstvo a informujeme ich, ako sa majú v tomto období správať. Pracujeme s nimi na dennej báze spolu so Slovenským Červeným krížom, územný spolok Banská Bystrica. Situáciu monitorujeme a podľa potreby prijímame opatrenia," pripomenula. Mesto opätovne vyzýva všetkých obyvateľov, aby sa správali zodpovedne.