Banskobystričania sa majú možnosť dať zaočkovať i na sídliskách

Banská Bystrica 30. októbra (TASR) – Na banskobystrických sídliskách Sásová a Fončorda je možnosť dať sa v sobotu zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Dve výjazdové mobilné jednotky očkujú ľudí v telocvični bývalej Základnej školy (ZŠ) na Tatranskej ulici alebo vo vstupnej hale ZŠ Moskovská od 9.00 do 16.00 h. Očkujú vakcínami konzorcia Pfizer/BioNTech a jednodávkovou vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson. TASR o tom informovala Michaela Ondirová z oddelenia stratégie rozvoja a vzdelávania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici s tým, že registrácia nie je potrebná.



„Všetci sa snažia prispieť k budovaniu kolektívnej imunity, keďže percento zaočkovanosti v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) je doposiaľ stále nízke, a urobiť všetko pre to, aby sme sa v rámci COVID automatu nedostali do čiernej fázy, ktorá by znamenala výrazné obmedzenia,“ zdôraznila Ondirová. Okres Banská Bystrica zostáva aj na budúci týždeň v bordovej farbe.



Túto aktivitu podporuje spoločne s RÚVZ Banská Bystrica mesto, BBSK a Združenie miest a obcí Slovenska. Ten, komu termín nevyhovuje, sa vďaka BBSK stále môže dať zaočkovať v Poliklinike NovaMed na sídlisku Radvaň vo štvrtky od 11.00 do 17.00 h a v piatky od 9.00 do 15.00 h, takisto bez potreby registrácie.



„Epidemická situácia sa na Slovensku neustále zhoršuje, čo platí aj pre Banskobystrický okres. Ak by mal niekto akékoľvek otázky okolo očkovania, odborníci z odboru epidemiológie RÚVZ sú na infolinke 0905 737 712 v pracovných dňoch od 10.00 do 14.00 h,“ dodala Ondirová.



Najmenej zaočkovaných osôb je v okrese Brezno a v južných okresoch BBSK.