S kosením verejných priestranstiev v B. Bystrici začali po Veľkej noci

Banská Bystrica 25. apríla (TASR) - Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) začali s kosením verejných priestranstiev v Banskej Bystrici hneď po Veľkej noci. TASR o tom informoval vedúci údržby verejnej zelene organizácie ZAaRES Adrián Kostúr s tým, že pracovali v ôsmich lokalitách.



Dodal, že štyri sú na Fončorde a na Radvani, kde je najrýchlejší vývoj rastu vegetácie. Ďalej sú to po dve lokality v centre mesta a v Sásovej. „Na tieto práce sú nasadení naši kmeňoví zamestnanci, externí dodávatelia a oddiel odsúdených z ústavu na výkon trestu v Kráľovej,“ objasnil. Pre škôlky, detské ihriská a cintoríny sú vyčlenené špeciálne tímy.



Ako ďalej uviedol, sídliskovú zeleň budú kosiť štyrikrát ročne. Plochy v centre mesta intenzívnejšie, podľa vývoja vegetácie, a to šesť- až osemkrát. Intenzívnejšie sa plánujú starať o detské ihriská. Zabezpečovať budú aj kosenie cintorínov a zelene pri ceste. „Mesto zaobstaralo na potreby organizácie štyri kosačky, ktoré zefektívnia kosby,“ podotkol vedúci ekonomického úseku v ZAaRES Martin Porubský.



Organizácia má v správe aj plochy so zníženou frekvenciou starostlivosti. „Vyčlenených ich je 28. Býva na nich mozaikové aj štandardné kosenie, celá plocha sa pokosí maximálne dvakrát ročne,“ zhrnul vedúci údržby verejnej zelene. Rekultivácia trávnikov je podľa Kostúra štandardná. „Poškodenie trávy vzniká najčastejšie pre parkovanie. Zväčša sú to priestory v blízkosti miestnych komunikácií,“ konštatoval. V parkoch, kde je zvýšená koncentrácia obyvateľov a degradácia trávy, je jej dosádzanie.



ZAaRES takisto monitoruje invázne druhy rastlín. V Banskej Bystrici evidujú 18 plôch, ktoré pravidelne kontrolujú. Ich výmera je 41.600 štvorcových metrov a kosia ich podľa potreby. Po novom organizácia spravuje aj lokalitu so vzácnymi druhmi rastlín v Laskomerskej doline.



Služby majú v správe približne 3,3 milióna štvorcových metrov zelených plôch a verejných priestranstiev v Banskej Bystrici. Objem celkovej kosby však na základe minulých rokov odhadujú na približne šesť miliónov štvorcových metrov.