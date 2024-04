V Banskej Bystrici začali s kosbou skôr, pomáhajú aj odsúdení

Banská Bystrica 17. apríla (TASR) - Nadpriemerne teplý marec odštartoval tohtoročnú kosbu v šiestich lokalitách Banskej Bystrice o takmer dva týždne skôr než vlani. Samospráva počíta s tým, že kosenie sa počas sezóny uskutoční tri- až osemkrát. Pri prácach pomôžu aj dve desiatky odsúdených. TASR o tom v stredu informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora.



Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) predpokladajú kosbu zelene na sídliskách tri- až štyrikrát, v historickom centre, parkoch, detských ihriskách a v areáloch materských škôl počítajú so šesť- až osemnásobnou kosbou. Vytypované sú aj plochy, kde sa pristúpi k mozaikovitému a extenzívnemu koseniu na podporu biodiverzity.



"Mozaikovité kosenie spočíva v tom, že sa nepokosí celá plocha územia, ale len priestory okolo chodníkov a centrálne partery určené pre šport a oddych. Obyvatelia sa s ním môžu stretnúť v mestskom parku či v Podlaviciach. Pri extenzívnom kosení okolia peších komunikácií zrealizujeme zákos na šírku približne troch metrov. V okolí stromov a skupín krov ponecháme vysokú trávu a kosiť budeme až po odkvitnutí väčšiny lúčnych kvetov. Prírode blízkou údržbou zelene je možné dosiahnuť nielen ekonomické úspory, ale aj znížiť prašnosť, zlepšiť ochladzovanie priestoru aj ochranu rastlín a živočíchov," priblížil druhý zástupca primátora Martin Majling.



Kosby zabezpečujú hlavne kmeňoví zamestnanci ZAaRES-u a nápomocní sú i pracovníci z vysúťaženej externej spoločnosti. Starostlivosť o trávniky v škôlkach a niektorých častiach cintorínov bude mať pod palcom sociálny Podnik medzitrhu práce.



"Opätovne sa nám podarilo dohodnúť spoluprácu aj s vedením banskobystrického ústavu na výkon trestu. Odsúdení budú pomáhať s údržbou trávnikov a cintorínov v meste," konštatoval riaditeľ ZAaRES-u Ivan Šabo.



Okolo 20 odsúdených na začiatku jari zakladalo v meste lúčne záhony. V tomto období pomáhajú s kosbou a hrabaním trávnikov pomocou elektrických krovinorezov. Na jeseň zas budú hrabať lístie na území mesta a na cintorínoch.



"Odsúdení so stredným stupňom stráženia nadobudnú nové zručnosti a pracovné návyky, ktoré neskôr využijú či už v profesijnom, alebo súkromnom živote. Zároveň sa aj takouto činnosťou postupne začleňujú do spoločenského života. Vzájomná spolupráca so ZAaRES-om sa rozvíja. Využijeme našu stolársku dielňu, v ktorej budú odsúdení vyrábať a opravovať poškodené mestské lavičky," doplnil riaditeľ Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica-Kráľová Miroslav Dohnan.