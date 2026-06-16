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B. Bystrica sa chce uchádzať o titul Učiace sa mesto UNESCO
Radnica v oblasti vzdelávania plánuje spolupracovať aj s neziskovým sektorom, s BBSK zas pracujú na spoločnej strategickej iniciatíve s názvom Cesta mladých.
Autor TASR
Banská Bystrica 16. júna (TASR) - Mesto Banská Bystrica sa bude uchádzať o zisk medzinárodného titulu Učiace sa mesto UNESCO. Samospráva zároveň s Banskobystrickým samosprávnym krajom pracuje na strategickej iniciatíve Cesta mladých, ktorej cieľom je rozvoj vzdelávania a podpory mladých v regióne. Predstavitelia mesta a kraja o tom informovali na utorňajšej tlačovej konferencii počas medzinárodného festivalu vzdelávania iMPULZ, ktorý sa v Banskej Bystrici koná v týchto dňoch.
Ziskom titulu Učiace sa mesto UNESCO by sa Banská Bystrica chcela pridať k takmer 300 mestám z celého sveta, ktoré systematicky podporujú celoživotné vzdelávanie, inklúziu, rozvoj partnerstiev medzi verejným sektorom, školami, univerzitami, neziskovými organizáciami a podnikateľským prostredím. „Medzinárodný titul Učiace sa mesto UNESCO neprináša žiadne finančné benefity. Našou ambíciou je overiť, či to robíme dobre a zapísať sa po Trnave a Bratislave na mapu slovenských miest, ktoré takýto titul budú mať,“ skonštatoval prvý viceprimátor Banskej Bystrice Jakub Gajdošík.
Radnica v oblasti vzdelávania plánuje spolupracovať aj s neziskovým sektorom, s BBSK zas pracujú na spoločnej strategickej iniciatíve s názvom Cesta mladých. Tá je zameraná na vytváranie spoločných podmienok pre osobný, vzdelanostný a profesijný rast mladých ľudí a jej cieľom je prepájať formálne aj neformálne vzdelávanie, podporovať participáciu mládeže a vytvárať príležitosti pre uplatnenie mladých priamo v regióne.
„Napriek tomu, že sa dnes hovorí o umelej inteligencii, ktorá má zásadne zmeniť trh práce, dlhodobé prognózy stále hovoria o tom, že ľudský potenciál a kvalita ľudského potenciálu budú rozhodovať o tom, či sa z nejakého regiónu stane ekonomické centrum alebo ekonomická periféria,“ skonštatoval predseda BBSK Ondrej Lunter s tým, že cieľom iniciatívy je, aby bola Banská Bystrica i Banskobystrickým kraj miestom rozpoznateľným na investičnej mape Európy.
Banskobystrická samospráva avizuje, že v oblasti podpory vzdelávania a mladých v ostatnom čase zrealizovala viacero krokov. Mesto vytvorilo pozíciu koordinátorky pre mládež, založený bol mládežnícky parlament a radnica pripravuje i novú stratégiu rozvoja mládeže. Kraj zas investoval milióny eur do obnovy banskobystrických stredných škôl, pracuje tiež na vytvorení inovatívneho centra TUMO v historickom Medenom hámri.
Snahou miestnej a regionálnej samosprávy v rámci iniciatívy Cesta mladých bude vytvoriť funkčný ekosystém vzdelávania, ktorý bude prepájať školy, zamestnávateľov, pracovníkov s mládežou, verejné inštitúcie i neziskové organizácie. „Som presvedčený o tom, že Banská Bystrica a Banskobystrický kraj majú potenciál stať sa lídrami v oblasti vzdelávania, a to nielen v tom celoslovenskom meradle, ale aj v tom medzinárodnom kontexte,“ skonštatoval Jaroslav Dodok, predseda občianskeho združenia TEAM zameraného na rozvoj neformálneho vzdelávania.
Pre zisk titulu Učiace sa mesto UNESCO je podľa Dodoka potrebných viacero vecí, jednou z nich je i zapojiť do vzdelávania čo najväčší počet organizácií a ľudí v meste. Pomôcť tomu má aj medzinárodný festival vzdelávania iMPULZ a Tematické fórum: Spájame sa pre vzdelávanie, ktoré sa v Banskej Bystrici konajú v týchto dňoch.
„Na dnešnom tematickom fóre sa zúčastňuje viac ako 50 zástupcov základných a stredných škôl, zamestnávateľov neziskových organizácií, kultúrnych organizácií, ako aj pracovníkov s mládežou. Nosným prvkom festivalu iMPULZ je medzinárodná konferencia, ktorá do Banskej Bystrice priláka viac ako 300 riaditeľov, učiteľov aj inovátorov vo vzdelávaní,“ priblížil Dodok s tým, že hlavným spíkrom podujatia bude emeritný profesor Howard Williamson z University of South Wales, ktorý je celosvetovo uznávaným odborníkom na problematiku mládeže a pôsobil ako poradca britskej vlády, Európskej komisie, Rady Európy a OSN.
Ziskom titulu Učiace sa mesto UNESCO by sa Banská Bystrica chcela pridať k takmer 300 mestám z celého sveta, ktoré systematicky podporujú celoživotné vzdelávanie, inklúziu, rozvoj partnerstiev medzi verejným sektorom, školami, univerzitami, neziskovými organizáciami a podnikateľským prostredím. „Medzinárodný titul Učiace sa mesto UNESCO neprináša žiadne finančné benefity. Našou ambíciou je overiť, či to robíme dobre a zapísať sa po Trnave a Bratislave na mapu slovenských miest, ktoré takýto titul budú mať,“ skonštatoval prvý viceprimátor Banskej Bystrice Jakub Gajdošík.
Radnica v oblasti vzdelávania plánuje spolupracovať aj s neziskovým sektorom, s BBSK zas pracujú na spoločnej strategickej iniciatíve s názvom Cesta mladých. Tá je zameraná na vytváranie spoločných podmienok pre osobný, vzdelanostný a profesijný rast mladých ľudí a jej cieľom je prepájať formálne aj neformálne vzdelávanie, podporovať participáciu mládeže a vytvárať príležitosti pre uplatnenie mladých priamo v regióne.
„Napriek tomu, že sa dnes hovorí o umelej inteligencii, ktorá má zásadne zmeniť trh práce, dlhodobé prognózy stále hovoria o tom, že ľudský potenciál a kvalita ľudského potenciálu budú rozhodovať o tom, či sa z nejakého regiónu stane ekonomické centrum alebo ekonomická periféria,“ skonštatoval predseda BBSK Ondrej Lunter s tým, že cieľom iniciatívy je, aby bola Banská Bystrica i Banskobystrickým kraj miestom rozpoznateľným na investičnej mape Európy.
Banskobystrická samospráva avizuje, že v oblasti podpory vzdelávania a mladých v ostatnom čase zrealizovala viacero krokov. Mesto vytvorilo pozíciu koordinátorky pre mládež, založený bol mládežnícky parlament a radnica pripravuje i novú stratégiu rozvoja mládeže. Kraj zas investoval milióny eur do obnovy banskobystrických stredných škôl, pracuje tiež na vytvorení inovatívneho centra TUMO v historickom Medenom hámri.
Snahou miestnej a regionálnej samosprávy v rámci iniciatívy Cesta mladých bude vytvoriť funkčný ekosystém vzdelávania, ktorý bude prepájať školy, zamestnávateľov, pracovníkov s mládežou, verejné inštitúcie i neziskové organizácie. „Som presvedčený o tom, že Banská Bystrica a Banskobystrický kraj majú potenciál stať sa lídrami v oblasti vzdelávania, a to nielen v tom celoslovenskom meradle, ale aj v tom medzinárodnom kontexte,“ skonštatoval Jaroslav Dodok, predseda občianskeho združenia TEAM zameraného na rozvoj neformálneho vzdelávania.
Pre zisk titulu Učiace sa mesto UNESCO je podľa Dodoka potrebných viacero vecí, jednou z nich je i zapojiť do vzdelávania čo najväčší počet organizácií a ľudí v meste. Pomôcť tomu má aj medzinárodný festival vzdelávania iMPULZ a Tematické fórum: Spájame sa pre vzdelávanie, ktoré sa v Banskej Bystrici konajú v týchto dňoch.
„Na dnešnom tematickom fóre sa zúčastňuje viac ako 50 zástupcov základných a stredných škôl, zamestnávateľov neziskových organizácií, kultúrnych organizácií, ako aj pracovníkov s mládežou. Nosným prvkom festivalu iMPULZ je medzinárodná konferencia, ktorá do Banskej Bystrice priláka viac ako 300 riaditeľov, učiteľov aj inovátorov vo vzdelávaní,“ priblížil Dodok s tým, že hlavným spíkrom podujatia bude emeritný profesor Howard Williamson z University of South Wales, ktorý je celosvetovo uznávaným odborníkom na problematiku mládeže a pôsobil ako poradca britskej vlády, Európskej komisie, Rady Európy a OSN.