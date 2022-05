B. Bystrica sa pripojila k štrajkovej pohotovosti ZMOS

Banská Bystrica 23. mája (TASR) – Aj krajské mesto Banská Bystrica sa v závere minulého týždňa pripojilo k štrajkovej pohotovosti vyhlásenej Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) na protest proti pripravovaným vládnym zákonom, ktoré likvidujú samosprávy a stiahlo vlajku mesta na Námestí SNP na pol žrde. Informuje o tom mesto na sociálnej sieti.



"Pridávame sa k ostatným mestám a obciam na Slovensku. Schválením návrhu ministra financií týkajúceho sa daňového bonusu, sa samosprávy dostanú pod obrovský finančný tlak. Mestá a obce sa tak nebudú môcť ďalej viac rozvíjať, ale naopak, budú musieť obmedziť svoje základné komunálne služby," uvádza mesto s tým, že to v prvom rade negatívne ovplyvní život bežných ľudí, ktorí sa dožadujú lepších ciest a chodníkov, nových škôlok a škôl, či vyššej bezpečnosti v uliciach.



Samosprávy žiadajú štát, aby ich prizýval k legislatívnym procesom, ktoré sa ich bytostne týkajú, a predovšetkým počúval ich argumenty, pretože bez vzájomnej komunikácie nie je možné, aby fungovali dlhodobo a udržateľne v prospech občanov.



ZMOS vyhlásil štrajkovú pohotovosť od 19. mája do odvolania. Členské mestá a obce vyzval zabezpečovať realizáciu prenesených kompetencií iba do obdobia, ktoré je finančne kryté dotáciami poukazovanými štátom na tento výkon, teda v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Prioritne financovať kľúčové kompetencie miestnej územnej samosprávy. Ostatné kompetencie financovať v závislosti od disponibilných finančných prostriedkov. Rovnako prerušiť, respektíve obmedziť komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy na bezprostredne nevyhnutné obdobie, kým vláda neprejaví vôľu konštruktívne vyjednávať o výzvach a požiadavkách prijatých na mimoriadnom sneme ZMOS.



V prípade nesplnenia požiadaviek je združenie pripravené po 30. júni vyhlásiť celoslovenský ostrý štrajk.