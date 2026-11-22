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B. Bystrica sa uchádza o členstvo v sieti učiacich sa miest UNESCO
Zúčastnili sa na ňom zástupcovia akademického prostredia, riaditelia základných a stredných škôl, Divadla Štúdio tanca, ako i predstavitelia podnikateľského a občianskeho sektora.
Autor TASR
Banská Bystrica 22. novembra (TASR) - Mesto Banská Bystrica sa v budúcom roku chce uchádzať o členstvo v prestížnej Globálnej sieti učiacich sa miest UNESCO. V spolupráci s občianskym združením Team má už za sebou prvé konkrétne aktivity. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
„Byť učiacim sa mestom neznamená len podporovať vzdelávanie v školách. Znamená to prepájať školy, univerzity, kultúrne inštitúcie, podnikateľský i občiansky sektor a spoločne vytvárať prostredie, v ktorom sa učenie stáva prirodzenou súčasťou každodenného života bez ohľadu na vek, vzdelanie či životnú situáciu,“ priblížila Marhefková s tým, že v novembri sa uskutočnilo prvé stretnutie Rady učiaceho sa mesta, platformy, ktorá má ambíciu spájať lídrov rôznych sektorov a premieňať spoločnú víziu na konkrétne aktivity.
Zúčastnili sa na ňom zástupcovia akademického prostredia, riaditelia základných a stredných škôl, Divadla Štúdio tanca, ako i predstavitelia podnikateľského a občianskeho sektora. Cieľom stretnutia bolo predstaviť význam a poslanie iniciatívy Učiace sa mesto UNESCO, priblížiť ambície Banskej Bystrice a možnosti, ako sa môžu jednotlivé inštitúcie a organizácie aktívne zapojiť do prípravy kandidatúry a spoločného rozvoja mesta v oblasti celoživotného vzdelávania.
„V Banskej Bystrici máme mnoho šikovných, tvorivých a aktívnych ľudí, kvalitné vzdelávacie inštitúcie aj organizácie, ktoré sa dlhodobo venujú rozvoju vzdelávania. Mesto má mimoriadny potenciál vďaka našim univerzitám, školám, vzdelávacím inštitúciám, zamestnávateľom, občianskym organizáciám i aktívnym komunitám. Naším cieľom je tento potenciál vzájomne prepojiť, rozvíjať a spoločne vytvárať prostredie, v ktorom bude mať každý príležitosť vzdelávať sa a napredovať bez ohľadu na vek či životnú situáciu. Verím, že Banská Bystrica sa v roku 2027 stane tretím mestom na Slovensku, ktoré získa členstvo v Globálnej sieti učiacich sa miest UNESCO,“ zdôraznil primátor Ján Nosko. Aktuálne sú do siete učiacich sa miest UNESCO zapojené dve slovenské mestá, Trnava a Bratislava.
„Byť učiacim sa mestom neznamená len podporovať vzdelávanie v školách. Znamená to prepájať školy, univerzity, kultúrne inštitúcie, podnikateľský i občiansky sektor a spoločne vytvárať prostredie, v ktorom sa učenie stáva prirodzenou súčasťou každodenného života bez ohľadu na vek, vzdelanie či životnú situáciu,“ priblížila Marhefková s tým, že v novembri sa uskutočnilo prvé stretnutie Rady učiaceho sa mesta, platformy, ktorá má ambíciu spájať lídrov rôznych sektorov a premieňať spoločnú víziu na konkrétne aktivity.
Zúčastnili sa na ňom zástupcovia akademického prostredia, riaditelia základných a stredných škôl, Divadla Štúdio tanca, ako i predstavitelia podnikateľského a občianskeho sektora. Cieľom stretnutia bolo predstaviť význam a poslanie iniciatívy Učiace sa mesto UNESCO, priblížiť ambície Banskej Bystrice a možnosti, ako sa môžu jednotlivé inštitúcie a organizácie aktívne zapojiť do prípravy kandidatúry a spoločného rozvoja mesta v oblasti celoživotného vzdelávania.
„V Banskej Bystrici máme mnoho šikovných, tvorivých a aktívnych ľudí, kvalitné vzdelávacie inštitúcie aj organizácie, ktoré sa dlhodobo venujú rozvoju vzdelávania. Mesto má mimoriadny potenciál vďaka našim univerzitám, školám, vzdelávacím inštitúciám, zamestnávateľom, občianskym organizáciám i aktívnym komunitám. Naším cieľom je tento potenciál vzájomne prepojiť, rozvíjať a spoločne vytvárať prostredie, v ktorom bude mať každý príležitosť vzdelávať sa a napredovať bez ohľadu na vek či životnú situáciu. Verím, že Banská Bystrica sa v roku 2027 stane tretím mestom na Slovensku, ktoré získa členstvo v Globálnej sieti učiacich sa miest UNESCO,“ zdôraznil primátor Ján Nosko. Aktuálne sú do siete učiacich sa miest UNESCO zapojené dve slovenské mestá, Trnava a Bratislava.