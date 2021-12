Seniori zo zariadenia Jeseň môžu využívať nové technológie

Banská Bystrica 20. decembra (TASR) – Banskobystrická samospráva zmodernizovala infraštruktúru v zariadení pre seniorov Jeseň na sídlisku Fončorda, kde inštalovala modernú technológiu, ktorá ponúka klientom nové možnosti komunikácie s blízkymi. TASR o tom v pondelok informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora.



„Hoci pandémia nového koronavírusu už takmer dva roky obmedzuje naše stretávanie sa, samospráva hľadá možnosti, ako pomôcť. Mnohí klienti v zariadení Jeseň napriek svojmu veku využívajú na komunikáciu s blízkymi mobilné telefóny, ale nebránia sa ani iným technickým novinkám, ktoré umožňujú zostať v kontakte s rodinou a známymi. Samospráva preto pristúpila k modernizácii infraštruktúry v celom zariadení," konštatoval Strelec.



Ako zdôraznil primátor mesta Ján Nosko, v objekte sa podarilo vybudovať novú štruktúrovanú kabeláž s pokrytím všetkých obytných častí a spoločných priestorov, čo umožňuje zavedenie širokého spektra služieb pre klientov zariadenia ešte pred vianočnými sviatkami.



Podľa magistrátu medzi novinky patrí prístup k digitálnej televízii, ktorá bola doteraz zabezpečená cez klasický rozvod, čo spôsobovalo poruchovosť. Počet piatich televíznych staníc sa rozšíri o ďalšie dostupné. Zároveň je k dispozícii televízny archív, on-line bohoslužby a virtuálny on-line obraz z vybraných slovenských a svetových lokalít. Pre bezproblémový príjem digitálnej televízie zaviedli moderné riešenie tzv. „hospitality“, ktoré okrem príjmu televízie poskytuje efektívny nástroj na komunikáciu s klientmi. Prostredníctvom inštalovaného set-top boxu bude môcť personál zariadenia Jeseň so seniormi komunikovať pomocou zobrazovaných správ na televíznej obrazovke, vzdialene regulovať jeho hlasitosť s možnosťou prijímač vypnúť. Pomocou videokonferenčnej sady je im cez aplikácie umožnený kontakt s rodinou a priateľmi v súkromí.



„Po zavedení nových technológií sme ešte viac skvalitnili poskytovanie služieb pre klientov zariadenia. O to viac ma teší, že sme to stihli pred Vianocami. Seniori budú môcť byť takto v kontakte so svojimi najbližšími nielen počas vianočných sviatkov, ale celého roka,“ zdôraznila vedúca odboru sociálnych vecí magistrátu Ivana Kružliaková.