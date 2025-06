Škola na Bakossovej ulici v Banskej Bystrici bude mať novú kuchyňu

Banská Bystrica 20. júna (TASR) - Mesto Banská Bystrica pripravuje projekty rekonštrukcie svojich základných škôl. Napríklad Základná škola (ZŠ) s materskou školou (MŠ) na Bakossovej ulici bude mať novú kuchyňu a bezpečný priestor pred školou. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Primátor Ján Nosko dodal, že ZŠ s MŠ J. Bakossa je po rokoch v nevyhovujúcom stave a potrebuje rekonštrukciu. „Preto navrhujeme na tento účel vyčleniť v mestskom rozpočte sumu 200.000 eur. Verím, že počas letných prázdnin sa budeme môcť pustiť do stavebných prác,“ objasnil.



Mesto pripravuje aj projekt a zlepšenie dopravnej situácie v okolí tejto školy. V ranných hodinách podľa neho vznikajú v tejto lokalite kolízne situácie. „Projekt zahŕňa vybudovanie parkovacích miest z panelov a bezpečné otočenie pred školou. Súčasťou bude aj priestor pre nakladanie a vykladanie detí na chodník od Severnej po Bakossovu ulicu,“ konštatoval prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík. Ako ďalej uviedol, ak sa podarí získať všetky potrebné povolenia, s investíciou by mohli začať na jar budúceho roka. Spomenul, že vybudované parkovacie miesta by mali slúžiť aj obyvateľom a návštevníkom kostola.



Samospráva aktuálne pripravuje projekty rekonštrukcie svojich základných škôl so športovými areálmi v objeme takmer 25 miliónov eur. Primátor povedal, že projektové zámery sú zamerané najmä na zatepľovanie objektov, výmenu okien a dverí či obnovu školských areálov pre žiakov i verejnosť. „Keďže získané eurofondy mestu neumožňujú investovať do obnovy jedální či kuchýň, súčasťou najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva bude návrh na vyčlenenie ďalších financií z rozpočtu mesta na tento účel,“ uzavrel.



Poslanci budú schvaľovať finančné prostriedky na modernizáciu školskej jedálne s kuchyňou v Materskej škole na Karpatskej ulici (100.000 eur). Rovnako aj rekonštrukciu kúpeľní a toaliet v MŠ Profesora Sáru v objeme 48.000 eur či tretiu etapu obnovy kanalizácie v MŠ Na Lúčkach (36.900 eur).