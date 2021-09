Podujatie Slovenský deň kroja privíta 500 účinkujúcich folkloristov

Na snímke účastníci štvrtého ročníka Slovenského dňa kroja v priestoroch Múzea SNP v Banskej Bystrici 1. septembra 2021. Foto: TASR - Ján Krošlák

Banská Bystrica 1. septembra (TASR) – V meste pod Urpínom sa v stredu popoludní začal štvrtý ročník Slovenského dňa kroja, ktorý je venovaný našim tradíciám a v areáli banskobystrického Múzea SNP ich milovníci folklóru môžu spoznávať až do neskorého večera.Ako pre TASR za organizátorov uviedol Michal Bartek, prihlásených je okolo 500 účinkujúcich z folklórnych súborov a skupín z celého Slovenska. Do večera, do 22.00 h, keď program v rámci slávnostného galavečera ku Dňu ústavy vyvrcholí vystúpením umeleckého súboru Lúčnica, očakávajú do tisícky hostí a návštevníkov.Na Slovenskom dni kroja vystúpia folklórne súbory a skupiny Urpín, Praslica, Fazuliari, Hrochoťan, Priechoďan, Šuňava, Očovan, Šarišan a mnohé ďalšie, ako i helingonkári z Terchovej či harmonikári z Opatovej. Súčasťou podujatia je prehliadka kostýmov zo šatnice Matice slovenskej a tiež vyhlásenie súťaže Dedina roka 2021. Večer by sa mal uskutočniť sprievod folkloristov a návštevníkov centrom mesta.konštatovala Mária Reháková, hlavná organizátorka podujatia.Ako zdôraznila, zámerom projektu je dať bežným ľudom i folklórnym telesám možnosť odprezentovať seba, svoju obec a kroj.Už prvý ročník podujatia v roku 2018, ktorý bol súčasťou Radvanského jarmoku v Banskej Bystrici, zaznamenal rekord. Zapísal sa do Slovenskej knihy rekordov s počtom 2679 ľudí v krojoch.