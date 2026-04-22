B. Bystrica so ZAaRES vyhlásili súťaž o Najkrajšiu predzáhradku 2026
Autor TASR
Banská Bystrica 22. apríla (TASR) - Mesto Banská Bystrica vyhlásilo prvý ročník celomestskej súťaže Najkrajšia predzáhradka 2026 spolu s mestskou organizáciou Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES). TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková s tým, že v Bystrici nejde o novinku. Doteraz podobné akcie organizovali aktívne skupiny obyvateľov, ale vždy len lokálne, v jednotlivých mestských častiach.
„Samospráva sa teraz rozhodla vyhlásiť súťaž o najkrajšiu predzáhradku pre celé územie mesta. Záujem zapojiť sa do nej treba nahlásiť do konca mája na e-mail: predzahradky@zaaresbb.sk. Stačí upraviť svoju predzáhradku podľa vlastnej fantázie, avšak v súlade s predzáhradkovým manuálom, ktorý je dostupný na webe ZAaRES,“ pripomenula Marhefková.
Cieľom súťaže je podporiť obyvateľov v starostlivosti o verejný priestor, motivovať ich k zakladaniu a udržiavaniu predzáhradiek, posilniť komunitného a súťaživého ducha medzi susedmi a oceniť estetické a udržateľné riešenia. Tvorcovia piatich najkrajších predzáhradiek získajú finančnú odmenu.
„Pri prihlásení je potrebné uviesť fotografiu predzáhradky a jej presnú adresu, ako aj kontaktné údaje jednotlivca alebo komunity susedov. Priebežne počas vegetačnej sezóny budeme s odbornou komisiou prechádzať jednotlivé predzáhradky a hodnotiť ich podľa stanovených kritérií. Súťaž plánujeme vyhodnotiť v septembri. Veríme, že sa zapoja nielen tí, ktorí dlhodobo skrášľujú okolie pri svojich bytovkách, ale i nové partie či jednotlivci,“ doplnil Adrián Kostúr zo ZAaRES.
Ako dodal, odborná porota bude zložená zo zástupcov ZAaRES, z architektov mesta a externých špecialistov. Cenu verejnosti v podobe vecných cien a záhradkárskych potrieb získa i predzáhradka s najvyšším počtom lajkov na sociálnej sieti.
„S príchodom jarných mesiacov rozkvitá naše mesto nielen vďaka šikovným rukám pracovníkov ZAaRES, ale aj vďaka Banskobystričanom. Mnohí sa dlhé roky starajú o predzáhradky pri svojich domoch. Chcem povzbudiť všetkých, aby neváhali, zapojili sa a priložili ruku k zveľadeniu verejného priestoru,“ vyzval primátor Ján Nosko.
