B. Bystrica spolupracuje s OECD a EK v oblasti participácie do 2023

Banská Bystrica 17. augusta (TASR) – Mesto pod Urpínom sa ešte pred dvomi rokmi stalo jednou z 56 samospráv sveta, ktoré sa prihlásili k programu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni. Radnica tak uplatňuje princípy, ktoré skvalitňujú verejné služby, zlepšujú vzťahy a súdržnosť obyvateľov a samosprávy. Banská Bystrica bola zaradená do projektu, v ktorom vybrané mestá a regióny z krajín Európskej únie majú možnosť spolupracovať s expertmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). TASR o tom informoval Miroslav Strelec z kancelárie banskobystrického primátora.



"Výberový proces spočíval v príprave projektovej dokumentácie a trojkolovom online pohovore s predstaviteľmi OECD a Európskej komisie (EK). Projektový tím mestského úradu v rámci výberového procesu vyzdvihol motiváciu Banskej Bystrice skvalitňovať zapájanie obyvateľov do komplexných strategických procesov v kohéznej politike a do manažmentu eurofondov," konštatoval primátor Ján Nosko.



Zámerom projektu zo strany OECD a EK je podporiť verejné inštitúcie a občianske organizácie v zapájaní obyvateľov do tvorby európskej kohéznej politiky, a s tým súvisiaceho manažmentu eurofondov v rámci programového obdobia 2021 až 2027. Môže ísť napríklad o výber investícií a ich monitorovanie v kontexte integrovaných územných stratégií.



"Oceňujeme aktívny prístup Banskej Bystrice, ktorá sa zapojila do Iniciatívy pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni. Samospráva ukazuje, že názor verejnosti jej nie je ľahostajný. Posilnenie participatívneho prístupu zabezpečí, že obyvatelia budú informovaní o tom, ako sa nakladá s verejnými prostriedkami, čo môže v konečnom dôsledku zvýšiť dôveru ľudí vo verejné inštitúcie," dodal Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia EK na Slovensku.



Podpora odborníkov OECD v oblasti participácie potrvá do konca roka 2023.