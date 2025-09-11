< sekcia Regióny
B. Bystrica spúšťa registráciu do Mestského mládežníckeho parlamentu
Záujemcovia sa môžu prihlásiť vyplnením online formulára cez QR kód dostupný na profiloch @mladi_bb a webovej stránke mesta.
Autor TASR
Banská Bystrica 11. septembra (TASR) - Mesto Banská Bystrica spúšťa registráciu budúcich členov do Mestského mládežníckeho parlamentu, ktorými sa môžu stať aktívni Banskobystričania vo veku od 15 do 23 rokov. Vyžaduje sa bezúhonnosť, apolitickosť, záujem zastupovať potreby mládeže a podieľať sa na tvorbe mesta pre mladých. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Mestský mládežnícky parlament má vzniknúť ako poradný orgán mestského zastupiteľstva a primátora. Jeho členom ponúkne priestor na výmenu nápadov, pravidelné diskusie o návrhoch a hľadanie konkrétnych riešení pre život mladých v meste. Členovia získajú skúsenosti z reálneho rozhodovania, naučia sa viesť projekty, spolupracovať v tíme a spoznajú ďalších aktívnych rovesníkov.
„Mestský mládežnícky parlament bude mať svoje orgány ako predsedníctvo a radu, ktoré si budú členovia voliť na prvom ustanovujúcom valnom zhromaždení. To bude zvolané po tom, ako štatút parlamentu schvália na zasadnutí mestskí poslanci. Banská Bystrica bola vždy bohatá na šikovnú a talentovanú mládež. Verím, že v tomto parlamente privítame mnohých aktívnych mladých ľudí so zásobníkom nápadov, pozitívnej energie a umožníme im byť súčasťou rozhodovacích procesov,“ vysvetlil primátor Ján Nosko.
„Chceme, aby mladí mali svoj hlas, priestor na diskusiu aj možnosť priamo ovplyvňovať život v meste. Veríme, že parlament sa stane stabilnou platformou pre spoluprácu mládeže a mesta,“ doplnila koordinátorka práce s mládežou Michaela Dvorská.
