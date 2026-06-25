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B. Bystrica spustila verejné obstarávanie na výstavbu chodníka
Samospráva tak mohla pristúpiť k majetkovoprávnemu vysporiadaniu dotknutých pozemkov, ako i k príprave a vyhláseniu verejných obstarávaní na zhotoviteľov jednotlivých stavieb.
Autor TASR
Banská Bystrica 25. júna (TASR) - Mesto Banská Bystrica bude môcť čoskoro začať s výstavbou troch dlhodobo plánovaných chodníkov v častiach Kremnička, na Pršianskej terase a v Kostiviarskej. Po počiatočných komplikáciách pri spracovaní projektovej dokumentácie, ktoré predĺžili termín jej odovzdania zo strany projektanta, je už úspešne dokončená. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Samospráva tak mohla pristúpiť k majetkovoprávnemu vysporiadaniu dotknutých pozemkov, ako i k príprave a vyhláseniu verejných obstarávaní na zhotoviteľov jednotlivých stavieb. Dve verejné obstarávania sú v štádiu vyhodnocovania a v tomto týždni bolo vyhlásené verejné obstarávanie na realizátora chodníka v Kostiviarskej. Podľa Marhefkovej je cieľom mesta začať s výstavbou počas letných mesiacov.
„Aktuálne sme vyhlásili verejné obstarávanie a hľadáme stavebnú firmu, ktorá sa postará o výstavbu nového chodníka prepájajúceho mestské časti Karlovo, Kostiviarska a Jakub. Chodník s obnovenými autobusovými zastávkami bude v smere od Karlova vedený pozdĺž hlavnej cesty na ľavej strane a od Jelšovej ulice po Jakub na pravej strane. Bude dlhý viac ako pol kilometra a jeho šírka bude 1,5 metra. Súčasťou projektu je samostatná lávka pre peších ponad potok Bystrica, ktorá umožní bezpečný a komfortný pohyb chodcov v tejto lokalite,“ vysvetlil prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.
Podľa vedúceho oddelenia implementácie projektov magistrátu Vladimíra Briedu je predpokladaná hodnota zákazky nového chodníka v Kostiviarskej približne 650.000 eur.
„Tento projekt plánujeme financovať z Programu Slovensko, pričom počítame so spolufinancovaním z rozpočtu mesta v objeme asi 57.000 eur,“ doplnil Brieda.
Všetky tri projekty riešia dlhodobo absentujúcu pešiu infraštruktúru popri cestách tretej triedy v správe Banskobystrického samosprávneho kraja, kde sa v minulosti chodníky nebudovali. Obyvatelia Kremničky, Kostiviarskej i Pršianskej terasy sú dodnes nútení využívať samotnú vozovku. Samospráva preto pripravila tri projekty výstavby nových chodníkov s bezbariérovými úpravami, prvkami pre slabozrakých i nevidiacich, verejným osvetlením a priechodmi pre chodcov.
Samospráva tak mohla pristúpiť k majetkovoprávnemu vysporiadaniu dotknutých pozemkov, ako i k príprave a vyhláseniu verejných obstarávaní na zhotoviteľov jednotlivých stavieb. Dve verejné obstarávania sú v štádiu vyhodnocovania a v tomto týždni bolo vyhlásené verejné obstarávanie na realizátora chodníka v Kostiviarskej. Podľa Marhefkovej je cieľom mesta začať s výstavbou počas letných mesiacov.
„Aktuálne sme vyhlásili verejné obstarávanie a hľadáme stavebnú firmu, ktorá sa postará o výstavbu nového chodníka prepájajúceho mestské časti Karlovo, Kostiviarska a Jakub. Chodník s obnovenými autobusovými zastávkami bude v smere od Karlova vedený pozdĺž hlavnej cesty na ľavej strane a od Jelšovej ulice po Jakub na pravej strane. Bude dlhý viac ako pol kilometra a jeho šírka bude 1,5 metra. Súčasťou projektu je samostatná lávka pre peších ponad potok Bystrica, ktorá umožní bezpečný a komfortný pohyb chodcov v tejto lokalite,“ vysvetlil prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.
Podľa vedúceho oddelenia implementácie projektov magistrátu Vladimíra Briedu je predpokladaná hodnota zákazky nového chodníka v Kostiviarskej približne 650.000 eur.
„Tento projekt plánujeme financovať z Programu Slovensko, pričom počítame so spolufinancovaním z rozpočtu mesta v objeme asi 57.000 eur,“ doplnil Brieda.
Všetky tri projekty riešia dlhodobo absentujúcu pešiu infraštruktúru popri cestách tretej triedy v správe Banskobystrického samosprávneho kraja, kde sa v minulosti chodníky nebudovali. Obyvatelia Kremničky, Kostiviarskej i Pršianskej terasy sú dodnes nútení využívať samotnú vozovku. Samospráva preto pripravila tri projekty výstavby nových chodníkov s bezbariérovými úpravami, prvkami pre slabozrakých i nevidiacich, verejným osvetlením a priechodmi pre chodcov.