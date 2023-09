Stredoslovenské múzeum otvorí výstavu šperkov

Banská Bystrica 7. septembra (TASR) - Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici sprístupní vo štvrtok o 16.00 h v Thurzovom dome špeciálnu autorskú výstavu šperkárky Kataríny Žiak inšpirovanú zbierkovými predmetmi múzea. TASR o tom informovala manažérka SSM Dana Kurtíková.



"Výstava kolekcie autorských šperkov s názvom SymBBolika je príležitosťou predstaviť návštevníkom takýmto netradičným spôsobom bohatstvo našich zbierok. Výstava bude inštalovaná počas dvoch jesenných mesiacov. Veríme, že si na svoje prídu nielen dámy, ale aj milovníci histórie, ktorí v nej budú vidieť aj odkaz na šikovnosť našich predkov. Počas jej trvania bude možné kúpiť priamo v Thurzovom dome vybrané šperky tejto kolekcie," konštatoval riaditeľ SSM Marcel Pecník.



Ako zdôraznil, vzácne zbierky a exponáty sa môžu i takýmto symbolickým spôsobom pretvárať do novej, súčasnej módnej podoby. Neupadajú do zabudnutia, ale vracia sa im nový život.



"Keď sme Katarínu Žiak na jeseň v roku 2021 oslovili, jej prvá otázka smerovala na modrotlačové formy a na možnosť bádať medzi neuveriteľným množstvom vzorov, ktoré vytvorili majstri modrotlačiari. Spoločne s etnologičkou Jankou Koltonovou sme ako prvé vytypovali najmä tie, ktoré sa priamo dotkli mesta Banská Bystrica prostredníctvom chýrnej modrotlačiarskej rodiny Beniačovcov. SSM však opatruje mnoho ďalších inšpiratívnych zbierok," priblížila kurátorka výstavy a vedecká pracovníčka múzea Vladimíra Luptáková.



"Múzeum nie je len o uchovávaní histórie, ale aj o ľuďoch, ktorí sa tomu venujú. Pri hľadaní vhodných inšpirácií by som asi bola v archíve úplne stratená. Preto som rada, že pri bádaní v depozitároch múzeí vždy stretnem inšpiratívnych ľudí, ktorí ma uvedú do danej problematiky a zároveň mi poradia a prevedú celým procesom skúmania zbierkových predmetov," dodala šperkárka. Výstava potrvá do 29. októbra.