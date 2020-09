Stredoslovenské múzeum prichádza s Rozprávkami z múzea

Banská Bystrica 11. septembra (TASR) – Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici pokračuje spoločne s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča v ďalšom zo svojich podujatí, a to rozprávkami. V SSM zaznejú raz do mesiaca rozprávky a prepoja literatúru so zbierkovými predmetmi v múzeu, či pamätihodnosťami v meste a regióne. Prvé Rozprávky z múzea odštartujú v nedeľu o 15:00 v priestoroch Thurzovho domu. TASR o tom informovala Kristína Hatarová, manažérka SSM.



„SSM chce týmto spôsobom znovu prepájať jednotlivé kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, aby návštevníci dostávali ešte kvalitnejšie služby než doteraz, a zároveň mali možnosť spoznať okrem zaujímavej histórie či príbehov i prácu partnerov múzea," reagoval riaditeľ múzea Marcel Pecník. Podľa neho má ísť o výnimočné prepojenie zábavy a fantázie s odbornými faktami, ktoré zaujmú tak mladších, ako aj starších ľudí.



„Cyklus Rozprávky z múzea nie je pre našich fanúšikov neznámou, keďže sme ho spustili počas obmedzení v nedávnej pandemickej situácii v online forme. Už počas tohto obdobia zaznamenali rozprávky silný ohlas medzi verejnosťou. Som rád, že môžeme predstaviť našim návštevníkom cyklus aj v jeho živej podobe, priamo u nás v múzeu, kde si okrem pútavého príbehu budú môcť vypočuť zaujímavú prednášku o vybranom historickom predmete či udalosti, ktorú spoznali v rozprávke," doplnil zástupca riaditeľa SSM Matúš Molitoris.