V Banskej Bystrici si pripomenú 586. výročie narodenia Jána Thurza

Banská Bystrica 11. septembra (TASR) - Thurzov dom Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici bude 20. septembra o 17.00 h patriť jednej z najvýznamnejších historických osobností v priemyselnej oblasti na Slovensku Jánovi Thurzovi. Od jeho narodenia uplynulo 586 rokov a SSM si ho pripomenie prednáškou sprievodcu cestovného ruchu Jozefa Ďuriančika. TASR o tom v pondelok informovala manažérka múzea Dana Kurtíková.



Thurzo vynikal v podnikaní aj priemysle. Bol kremnický komorský gróf, levočský, krakovský a banskobystrický mešťan, zvolenský župan, podnikateľ európskeho významu a známy znalec modernej dolovacej techniky. Patril k hlavným veriteľom uhorského panovníckeho dvora. Založil Thurzovsko-Fuggerovskú mediarsku spoločnosť.



"Cesta Thurzovcov na vrchol aristokracie mala atypický priebeh. Začínali ako príslušníci drobnej šľachty na Spiši a potom na rozdiel od iných aristokratických rodov Uhorska vstúpili do meštianskeho stavu. V rámci neho sa zapojili do diaľkového obchodu s kovmi a neskôr do banského a hutníckeho podnikania na východnom a najmä strednom Slovensku. Potom sa vrátili medzi uhorskú aristokraciu, kde štyria z nich boli vysokí krajinskí hodnostári a ďalší štyria vysokí preláti - biskupi," priblížil Ďuriančik.



O najvýznamnejšie postavenie Thurzovcov sa zaslúžil práve Ján, ktorý vstúpil do spoločného podnikania s Fuggerovcami a spolu vytvorili svetovo známu banskú a hutnícku spoločnosť Ungarische Handel a jej dcérsky podnik Neusohler Kupherhandel.



"Thurzov dom je klenot renesančnej architektúry banskobystrického námestia. Bol miestom stretnutia Jána Thurza a Jakuba Fuggera, kde podpísali ich poslednú zmluvu o ďalšom napredovaní spoločného podniku," dodal Ďuriančik.