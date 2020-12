Stredoslovenské múzeum spustilo cyklus venovaný Stračinovi

Banská Bystrica 3. decembra (TASR) – Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici spustilo cyklus venovaný životu a tvorbe významného slovenského hudobného skladateľa a zberateľa ľudových piesní Svetozára Stračinu. Urobilo tak pri príležitosti výročia jeho narodenia – 3. decembra by sa dožil 80 rokov. Je pochovaný na rímskokatolíckom cintoríne v centre mesta pod Urpínom.



"Svetozár Stračina vošiel do môjho života celkom nečakane. Nielen pracovne, v múzeu, kde mám do kurátorskej starostlivosti zverenú časť jeho pozostalosti. Jeho hudba znie aj u nás doma. V SSM sme sa rozhodli pripomenúť si jeho život, tvorbu a zbierky prostredníctvom sociálnych sietí. Množstvo zaujímavého materiálu čaká na bádateľov, pre ktorých bola časť pozostalosti v našom múzeu uložená," konštatovala kurátorka múzea Vladimíra Luptáková.



Mnohí si jeho meno spájajú s folklórnymi festivalmi, orchestrálnymi dielami či tvorbou filmovej a scénickej hudby. SSM počas celého decembra bude zverejňovať kúsky nielen z jeho života, ale i tvorby. Fanúšikovia sa dočkajú spomienok jeho rodiny, známych a útržkov hudobnej tvorby. V adventnom období padla voľba na jednu z častí bábkového cyklu Maľovanky – Spievanky režisérky Heleny Slavíkovej-Rabarovej s názvom Zima. Celý hudobný cyklus mal pod svojou kuratelou práve Stračina.



"Hudobný skladateľ Svetozár Stračina prežil detstvo v Banskej Bystrici. Počas svojho života pracoval ako umelec v slobodnom povolaní. Zbieral, nahrával a študoval ľudovú hudbu z rozličných regiónov Slovenska. Pre folklórne súbory vytvoril množstvo kompozícií. Pre divadlo, film a televíziu úspešne tvoril scénickú a filmovú hudbu," doplnil zástupca riaditeľa múzea Matúš Molitoris.



"Editoval nahrávky autentického folklóru, pre rozhlas vytváral originálne skladby, spolupracoval na programovej organizácii festivalov, bol členom porôt mnohých významných súťaží. Stál pri zrode Spolku hudobného folklóru pôsobiaceho ako súčasť Slovenskej hudobnej únie a tiež ako člen výboru SOZA," zdôraznila Luptáková.



Decembrový cyklus venovaný Stračinovi zavŕši SSM 31. decembra autentickým prejavom skladateľa, ktorý nahral v roku 1996 pre Slovenský rozhlas.