Hrad Ľupča je pre koronavírus uzavretý

Banská Bystrica 10. marca (TASR) – V rámci preventívnych opatrení, ktorými chce Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) prispieť k spomaleniu šírenia nového koronavírusu, sú až do odvolania zatvorené kultúrne inštitúcie. Týka sa to i Stredoslovenskej galérie (SSG) či Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, ktoré mali v týchto dňoch pre návštevníkov pripravené novinky. Zrušené predstavenia už avizovala aj Štátna opera a návštevníci sa nedostanú ani na hrad Ľupča.



Ako SSG informuje na webovej stránke, bola nútená zrušiť plánované sprístupnenie stálej expozície Dominika Skuteckého 13. marca. Vilu významného maliara otvorí podľa aktuálnej situácie.



SSM malo na programe 12. marca v Tihányiovskom kaštieli vernisáž výstavy Havrany a ich príbuzní, približujúcu krkavcovité vtáky žijúce na území Slovenska, ich život, inteligenciu, miesto v prírode, vzťah s človekom a legendy, ktoré ich obklopujú. Ani tá sa neuskutoční.



Rozhodnutím BBSK sa riadi aj Stredoslovenské osvetové stredisko (SOS), Divadelný štvrtok (12. 3.) v komornej sále s predstavením "Jeremy vyrástol z LOL" je tak zrušený. O náhradných termínoch bude SOS včas informovať.



Rovnako je na tom i Divadlo Štúdia tanca, ktoré až do odvolania neuvádza predstavenia pre verejnosť a organizované skupiny, rovnako ako Bábkové divadlo na Rázcestí.



Aj banskobystrická Štátna opera na svojom webe informuje verejnosť, že od utorka na 14 dní ruší všetky predstavenia.



"Na základe rozhodnutia spoločnosti Železiarne Podbrezová, ako majiteľa hradu Ľupča, je jeho prevádzka z preventívnych dôvodov do 31. marca pre verejnosť zrušená," informuje spoločnosť na svojej stránke.