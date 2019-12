Štátna opera naladí svojich divákov na sviatky vianočným koncertom

Banská Bystrica 15. decembra (TASR) – Koncoročný program Štátnej opery v Banskej Bystrici poteší svojich priaznivcov 20. decembra vianočným koncertom, tentoraz venovaným zborovej tvorbe.



"Hlavným protagonistom bude zbor a orchester Štátnej opery a zaznejú veľké známe zbory z opernej tvorby, vianočné piesne, takže sa naladíme na sviatky. Medzi sviatkami väčšinou uvádzame diela, takpovediac, ľahšej múzy. Aj pre divákov, ktorí bežne na operné predstavenia nechodia a chcú sa skôr zabaviť, uvedieme 28. decembra americký muzikál Hello, Dolly! a na konci roka, 30. a 31. decembra, to bude naše nové predstavenie Slečna vdova od Jána Móryho," konštatovala pre TASR dramaturgička opery Alžbeta Lukáčová.



Práve premiéra klasickej operety v troch dejstvách Slečna vdova od banskobystrického rodáka Jána Móryho bola poslednou v tomto kalendárnom roku. O hudobné naštudovanie sa postaral dirigent Ján Procházka, dramaturgiu Alžbeta Lukáčová a o réžiu hosťujúci Tomáš Ondřej Pilař, ktorý patrí k najvyhľadávanejším mladým českým operným režisérom.



Banskobystrická opera si v tomto roku pripomína 60. výročie svojho založenia a s tým súvisí aj plán premiér aktuálnej sezóny. Podľa Lukáčovej jedným z dôvodov, prečo siahli práve po diele rodáka Móryho, je aj to, že sa uzatvára ich 60-ročnica.



"Siahli sme teda po kúsku, ktorý v operetnom svete nie je veľmi známy. Svojho času Ján Móry patril medzi populárnych autorov najmä v medzivojnovom období. Po vojne jeho sláva ustúpila a dnes je to takmer zabudnutý autor," dodala Lukáčová.